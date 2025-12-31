Podcast
Deportes

FIFA analiza cambiar la regla del fuera de juego

Gianni Infantino abrió la puerta a una modificación del fuera de juego para favorecer el ataque y hacer el futbol más atractivo

  31
  Diciembre
    2025

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dejó entrever una posible evolución en la regla del fuera de juego, con el objetivo de hacer el futbol “más ofensivo y atractivo”, durante su participación en la World Sports Summit celebrada en Dubái.

El dirigente del máximo organismo del balompié mundial subrayó que la FIFA analiza ajustes a las reglas del juego para reducir las interrupciones y favorecer el espectáculo.

Propuesta impulsada por Arsène Wenger

Infantino explicó que la regla del fuera de lugar ha cambiado con el paso de los años y que actualmente se sanciona cuando el atacante está por delante del último defensor o sobre la misma línea.

images (18).jfif

“Quizá en el futuro el jugador deba estar completamente por delante para que sea fuera de juego”, señaló, lo que implicaría que ya no se sancionaría una posición adelantada por tener una pierna o un brazo adelantado.

Esta propuesta es respaldada por el exentrenador del Arsenal, Arsène Wenger, actual director de desarrollo del futbol en la FIFA, quien ha defendido la medida como una forma de beneficiar a los delanteros.

Pruebas y aprobación pendiente

El proyecto ya ha sido probado en torneos juveniles, aunque para su implementación definitiva deberá ser aprobado por la Junta Internacional de la Asociación de Futbol (Ifab), organismo encargado de las reglas del juego.

La Ifab tiene prevista su reunión anual el próximo 20 de enero en Londres, donde podría discutirse la iniciativa, antes de una eventual validación por parte de la FIFA.

Aunque se considera poco probable que esta modificación entre en vigor para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, el diario deportivo español AS apunta a que la nueva regla podría aplicarse a partir de la próxima temporada.


