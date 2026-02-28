Podcast
Reporte Ciudadano
Mavericks liberan a Tyus Jones tras megacanje

La decisión le permite a Jones, de 29 años, explorar el mercado y buscar un acuerdo con un equipo contendiente que necesite profundidad en la línea exterior

Los Dallas Mavericks anunciaron este sábado que dejaron en libertad al base Tyus Jones, uno de los jugadores involucrados en el traspaso entre tres equipos que envió a Anthony Davis a los Washington Wizards.

El base disputó los playoffs en tres temporadas consecutivas con los Memphis Grizzlies entre 2021 y 2023, consolidándose como un armador confiable desde la banca.

Dallas gana flexibilidad

Con el movimiento, Dallas obtiene margen para convertir al novato Ryan Nembhard a un contrato estándar. El guardia se acerca al límite máximo de partidos permitido en la NBA para jugadores con contratos de doble vía.

Jones tuvo participación limitada con los Mavericks: fue titular en dos de sus ocho apariciones, con promedios de 3.9 puntos y 3.8 asistencias en 16.6 minutos por encuentro.

Trayectoria reciente

Antes de llegar a Dallas, Jones fue movido en una compleja operación entre tres equipos y nueve jugadores: pasó de Orlando Magic a Charlotte Hornets un día antes de incorporarse a los Mavericks, justo antes de la fecha límite de traspasos.

Su mejor campaña reciente fue la 2023-24 con los Wizards, cuando promedió 12.0 puntos y 7.3 asistencias por partido.

Además, recibió votos para el premio al Sexto Hombre del Año en las dos temporadas previas con Memphis, reconocimiento que subrayó su impacto como pieza de rotación.

La salida de Jones marca otro ajuste en la plantilla de Dallas rumbo al cierre de temporad


