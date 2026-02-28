Podcast
Nuevo León

Asegura Samuel que Japón tendrá 'seguridad total' en el Mundial

García destacó la confianza de Japón en el estado a través de su inversión industrial y el fortalecimiento de la cooperación bilateral.

  • 28
  • Febrero
    2026

Seguridad total y las mejores actividades de entretenimiento, es lo que ofreció Nuevo León a Japón, cuya selección jugará en el estadio BBVA dentro del mundial FIFA 2026

El gobernador del Estado, Samuel García, destacó la preparación de Nuevo León para recibir a la afición japonesa y garantizar su movilidad y seguridad durante el torneo.

“Estamos superconectados para que todo Japón venga. En Nuevo León van a tener toda la seguridad total y van a vivir el mejor Fan Fest del Mundial”, afirmó.

image00006.jpeg

Esto se dijo en el Conversatorio Japón-México rumbo al Mundial 2026 en el Club Lounge Poniente del Estadio Monterrey, cuyo objetivo fue “fortalecer la relación amistosa, cultural y deportiva entre ambas naciones”

García destacó la confianza de Japón en el estado a través de su inversión industrial y el fortalecimiento de la cooperación bilateral.

“Hay más de 200 empresas japonesas en Nuevo León, un aplauso a Japón por confiar en nosotros”, dijo. 

image00003.jpeg

El Mandatario estatal también aseguró que Monterrey buscará destacar como la mejor sede del torneo internacional.

“Estamos listos y vamos a hacer la sorpresa. Vamos a hacer la mejor sede del mundial aquí en Monterrey, Nuevo León”, expresó.

El embajador japonés , Kozo Honsei, resaltó el significado histórico del partido que Japón disputará en Monterrey contra Túnez el 20 de junio, y el papel del futbol como vínculo entre ambas naciones.

image00005.jpeg

“Este partido será el número 1000 de la Copa Mundial, lo que lo hace significativo no solo para Japón, sino también para la FIFA”, expresó. 

 El diplomático subrayó que el conversatorio representó una oportunidad para fortalecer el entendimiento mutuo a través del deporte.

“Me complace que hoy podamos celebrar este conservatorio en Monterrey para promover el intercambio entre nuestras naciones a través del fútbol.

“El fútbol posee un poder extraordinario que trasciende el mero deporte. Conecta los corazones de las personas y fomenta la amistad y el entendimiento más allá de las fronteras”, indicó.

image00004.jpeg

La relación entre Japón y Nuevo León, dijo el mandatario, se ha consolidado como uno de los vínculos económicos más importantes entre México y Asia, con la presencia de empresas como Denso, Yazaki, Kawasaki, Nidec, Panasonic, y Sumitomo, entre otras, que han contribuido a la generación de empleo, el desarrollo industrial y la transferencia tecnológica.

Como parte del programa, García y Honsei participaron en la ceremonia del pintado del Daruma, símbolo japonés de perseverancia.

El Daruma y un balón oficial fueron autografiados por Luis Hernández, exdelantero de la selección mexicana, así como por los exfutbolistas japoneses MakotoHasebe y Ryota Nishimura, quienes participaron en un conversatorio destacando el futbol como puente cultural.

El evento incluyó una fotografía oficial con invitados y niños de la comunidad México-Japonesa, reforzando la unión entre ambas culturas.


Comentarios

Etiquetas:
