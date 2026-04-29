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Miami será sede de la fase final de la Women’s Champions Cup 2027

La FIFA confirmó a Miami como sede de la fase final de la Women’s Champions Cup 2027, torneo que reunirá a los mejores clubes femeninos del mundo

  • 29
  • Abril
    2026

La FIFA confirmó que la ciudad de Miami será la sede de la fase final de la Women’s Champions Cup 2027, una competencia que continúa consolidándose como una de las grandes apuestas del organismo para el desarrollo del futbol femenino a nivel internacional.

El torneo se llevará a cabo del 27 al 31 de enero de 2027, en un formato breve pero de alta intensidad, en el que participarán clubes campeones de las distintas confederaciones.

Un torneo en crecimiento tras su exitoso debut

La edición de 2027 será la segunda en la historia del certamen. Su debut se celebró en Londres a inicios de 2026, donde el Arsenal Women se coronó campeón tras vencer al Corinthians Women en el Emirates Stadium.

Aquella final dejó buenas sensaciones tanto en lo deportivo como en el interés del público, consolidando al torneo como una vitrina relevante para el talento femenino a nivel de clubes.

Miami, una sede estratégica para la FIFA

La elección de Miami no es casual. La ciudad se ha convertido en un punto clave dentro del mapa futbolístico internacional, especialmente en el contexto del Copa Mundial de la FIFA 2026.

Su infraestructura, conectividad internacional y atractivo turístico la posicionan como una sede ideal para albergar eventos de gran escala, además el crecimiento del interés por el futbol femenino en Norteamérica refuerza la decisión.

Cabe señalar que el torneo reúne a clubes campeones de cada confederación en una competencia corta pero intensa, diseñada para captar la atención global en pocos días.

La FIFA busca que este campeonato se convierta en un referente del calendario internacional, similar al impacto que tiene el Mundial de Clubes en la rama varonil.

Uno de los elementos distintivos del torneo es su trofeo, que incorpora símbolos de las seis confederaciones y un mapa mundial, reforzando su carácter global.

Clubes mexicanos buscan hacer historia

En el camino hacia esta competencia, equipos como Club América Femenil y Pachuca Femenil intentarán clasificar a través de la Concacaf W Champions Cup.

Para lograrlo, deberán competir ante rivales como Gotham FC, actual campeón, y Washington Spirit, en un torneo que se disputará en Hidalgo.

Con la designación de Miami como sede, la FIFA reafirma su estrategia de expansión y fortalecimiento del futbol femenino, apostando por mercados clave y competencias que eleven el nivel competitivo y mediático.

 


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