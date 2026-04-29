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FIFA brinda US$100 millones extra para cubrir costos en Mundial

Algunas de las 48 federaciones, especialmente de Europa, comunicaron que la estructura estipulada haría que perdiera dinero

  • 29
  • Abril
    2026

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) anunció que desembolsará más de $100 millones de dólares en efectivo adicionales a las selecciones del Mundial para ayudar a cubrir los costos por la estancia en Norteamérica.

El consejo rector de la FIFA acordó aumentar en $2 millones de dólares los pagos básicos a cada federación, hasta un mínimo de $12.5 millones de dólares

Algunas de las 48 federaciones, especialmente de Europa, comunicaron a la FIFA que la estructura de premios y los pagos para costos de preparación fijados el año pasado harían que perderían dinero con el torneo, a menos que su selección avanzara lejos en las rondas de eliminación directa.

Las selecciones que disputan partidos en Estados Unidos también enfrentan algunas obligaciones fiscales de las que están exentas en Canadá y México.

Prevén otorgar 50 millones de dólares al eventual campeón

El fondo total de premios de 655 millones de dólares, anunciado en diciembre, está previsto para otorgar 50 millones de dólares al eventual campeón.

Te recomendamos: FIFA aumenta 15% premios del Mundial; repartirá US$871 millones

La FIFA indicó que también asignará 16 millones de dólares adicionales en “subsidios para costos de delegación de los equipos” y que repartirá más entradas a cada federación para sus partidos.

Según el reglamento del Mundial, la FIFA ya está obligada a pagar vuelos de ida y vuelta en clase ejecutiva para que cada federación viaje al torneo, además de manutención y alojamiento para una delegación de 50 personas.

Los pagos de hotel comienzan cinco noches antes del primer partido de un equipo y se extienden hasta una noche después de que sea eliminado.


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