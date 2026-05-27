FIFA instalará fan zone en Washington para el Mundial 2026

La FIFA confirmó que instalará una fan zone en la explanada nacional de Washington durante la Copa del Mundo 2026, con el objetivo de convertir el centro político de Estados Unidos en uno de los principales puntos de reunión para aficionados al futbol.

El espacio se ubicará en el National Mall, el enorme parque que conecta el Capitolio con el Monumento a Lincoln, y formará parte de las actividades organizadas en la capital estadounidense por el 250 aniversario de la independencia del país.

Pantallas gigantes y actividades para aficionados

De acuerdo con la FIFA, la fan zone funcionará como un espacio público para la transmisión de partidos y actividades culturales relacionadas con el Mundial.

La organización explicó que el recinto contará con pantallas de gran formato, programación de entretenimiento y experiencias interactivas para los asistentes durante todo el torneo.

En la fase de grupos se transmitirán todos los partidos programados antes de las 19:00 horas locales, excepto los encuentros de la selección de Estados Unidos, que serán emitidos sin importar el horario.

A partir de los dieciseisavos de final, la zona de aficionados retransmitirá todos los partidos restantes hasta la gran final del Mundial.

La Administración del presidente Donald Trump integró la fan zone del Mundial dentro de las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, que se conmemorará el próximo 4 de julio.

Como parte de esos festejos, la explanada nacional también albergará una feria estatal de 16 días en la que se exhibirán elementos agrícolas, gastronómicos y culturales representativos de distintas regiones del país.

Las autoridades estadounidenses consideran que el Mundial 2026 será una vitrina internacional para reforzar la imagen turística y cultural de la nación durante las celebraciones históricas.

El Mundial coincidirá con el cumpleaños de Trump

Otro de los eventos que coincidirán con el torneo será el cumpleaños número 80 del presidente Donald Trump, el próximo 14 de junio.

Según la programación adelantada por la Casa Blanca, la fecha será celebrada con una serie de combates de artes marciales mixtas de la UFC dentro del complejo presidencial.

La Copa Mundial 2026 será organizada de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá, y se convertirá en la primera edición con 48 selecciones participantes.

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