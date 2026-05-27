Irving Macías luce en el cuadrilátero… y en las aulas

La historia del regio Irving Macías es la excepción a la regla en el boxeo.

Macías no solo es un destacado pugilista, sino también un estudiante de último semestre en Ingeniería en Administración y Sistemas de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Durante su trayectoria en el boxeo ha podido combinar el deporte con las aulas.

“A base de esfuerzo, de querer ser diferente, hemos podido combinar la escuela con el deporte; obviamente es difícil”, expresa el universitario que cursa el octavo semestre.

“Pero estoy muy agradecido de que en mi Facultad (FIME) entiendan que el deporte es importante y me apoyan mucho”, dice el pugilista de la categoría Ligero.

Con marca de 22 triunfos y cinco derrotas, Irving ha tenido la oportunidad de pelear en escenarios como Nueva York, Houston, Dallas y en funciones del promotor Óscar de la Hoya.

“Es un orgullo representar a tu país en el extranjero y un sueño poder conocer lugares que nunca imaginé”, expresa el universitario.

Fan de Julio César Chávez y Manny Pacquiao, el regio busca seguir abriéndose paso en sus dos pasiones: el boxeo y su carrera universitaria.

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