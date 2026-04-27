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FIFA proyecta más dinero para selecciones en el Mundial 2026

La FIFA analiza incrementar los premios económicos para las 48 selecciones que disputarán el Mundial 2026, impulsada por proyecciones de ingresos

  • 27
  • Abril
    2026

La FIFA alista un ajuste significativo en la bolsa de premios económicos para la Copa del Mundo de 2026, en un contexto de ingresos sin precedentes para el organismo rector del fútbol internacional.

De acuerdo con información oficial, el organismo mantiene conversaciones con federaciones nacionales para elevar los incentivos financieros destinados a las 48 selecciones que participarán en la próxima justa mundialista.

Propuesta se definirá en Consejo de la FIFA

El incremento en los premios deberá ser avalado en la próxima reunión del Consejo de la FIFA, programada para este martes, previo al 76º Congreso que se celebrará en Vancouver.

Un portavoz del organismo confirmó que las negociaciones están en curso y forman parte de una estrategia más amplia para redistribuir los ingresos generados por el torneo.

“La FIFA puede confirmar que está en conversaciones con federaciones de todo el mundo para aumentar los ingresos disponibles”, indicó la institución.

Ingresos récord impulsan aumento

El posible incremento en la bolsa de premios está respaldado por las proyecciones financieras del organismo, que estima superar los $11 mil millones de dólares en ingresos durante el ciclo cuatrienal 2023-2026.

En diciembre pasado, la FIFA ya había anunciado una cifra inicial de $655 millones de dólares en premios para el Mundial 2026, lo que representaba un aumento del 50% respecto a la edición anterior.

Sin embargo, el nuevo escenario económico abre la puerta a una mejora adicional en los incentivos.

Beneficios para selecciones y federaciones

El plan no solo contempla mayores pagos por rendimiento a las selecciones clasificadas, sino también un incremento en los fondos de desarrollo destinados a las 211 federaciones miembro.

“La Copa Mundial de la FIFA 2026 será revolucionaria en cuanto a su contribución financiera a la comunidad futbolística mundial”, destacó el organismo.

Asimismo, subrayó que su actual solidez financiera permitirá fortalecer programas como FIFA Forward, enfocados en el crecimiento global del deporte.

Con estos ajustes, la FIFA busca no solo elevar el nivel competitivo del torneo, sino también fortalecer el impacto financiero en todo el ecosistema del fútbol mundial.


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