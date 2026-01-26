FIFA revela logo oficial del Mundial Femenino Brasil 2027

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, presentó el domingo en Río de Janeiro el logotipo oficial y la identidad sonora del Mundial Femenino 2027, torneo que se celebrará en Brasil y que calificó como una edición histórica para el futbol femenil.

“El próximo año, Brasil y la FIFA vamos a unir al mundo entero en una fiesta inolvidable, en el que va a ser el mejor mundial femenino de la historia, el primero en Suramérica”, afirmó durante el acto.

Respaldo del gobierno brasileño

El ministro de Deportes, André Fufuca, destacó el apoyo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y expresó su confianza en que la selección femenina conquiste el título jugando en casa.

Confió en que el torneo marque un punto de inflexión tras las dos frustraciones que vivió el país como anfitrión en la rama varonil, en 1950 y 2014.

More than a brand. A symbol of vibration, connection and elegance, Brazilian-inspired. 🇧🇷



Introducing the #FIFAWWC 2027 identity! ✨ — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) January 25, 2026

Leyendas piden impulso al futbol femenil

La exmediocampista Formiga, quien disputó siete Copas del Mundo, señaló que la justa debe servir para fortalecer la estructura del balompié femenino en Brasil.

“Queremos ese respeto… tener esa valorización; nuestro país entero necesita aplaudir el fútbol femenino”, sostuvo.

Cristiane, autora de más de 100 goles con la selección brasileña, remarcó que la disciplina es hoy “una realidad” y pidió continuidad, especialmente en las divisiones formativas.

Homenajes y presencia del trofeo

El trofeo del Mundial fue exhibido en el escenario por la española Claudia Zornoza, campeona en 2023, mientras que la FIFA rindió homenaje a figuras históricas del futbol brasileño como Bebeto, Cafú y Ronaldo, además de recordar a Pelé.

“Tenemos una de las mayores representantes del fútbol femenino. Cuando las condiciones eran precarias, ellas hicieron que el fútbol femenino fuera reconocido mundialmente”, expresó Cafú.

Fechas y sedes confirmadas

El Mundial Femenino se disputará del 24 de junio al 25 de julio de 2027 con 32 selecciones participantes. España acudirá como campeona defensora tras su título en Australia y Nueva Zelanda.

Los encuentros se celebrarán en ocho ciudades: Belo Horizonte, Brasilia, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Río de Janeiro, Salvador y São Paulo.

The #FIFAWWC 2027 host cities and stadiums! 🤩🙌 — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) January 26, 2026

Comentarios