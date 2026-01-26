Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
logo_mundial_femenil_brasil_2027_d1f7ecf1b9
Deportes

FIFA revela logo oficial del Mundial Femenino Brasil 2027

Gianni Infantino presentó en Río el logotipo y la identidad sonora del Mundial Femenino 2027. Aseguró que será 'el mejor de la historia'

  • 26
  • Enero
    2026

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, presentó el domingo en Río de Janeiro el logotipo oficial y la identidad sonora del Mundial Femenino 2027, torneo que se celebrará en Brasil y que calificó como una edición histórica para el futbol femenil.

“El próximo año, Brasil y la FIFA vamos a unir al mundo entero en una fiesta inolvidable, en el que va a ser el mejor mundial femenino de la historia, el primero en Suramérica”, afirmó durante el acto.

Respaldo del gobierno brasileño

El ministro de Deportes, André Fufuca, destacó el apoyo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y expresó su confianza en que la selección femenina conquiste el título jugando en casa.

Confió en que el torneo marque un punto de inflexión tras las dos frustraciones que vivió el país como anfitrión en la rama varonil, en 1950 y 2014.

Leyendas piden impulso al futbol femenil

La exmediocampista Formiga, quien disputó siete Copas del Mundo, señaló que la justa debe servir para fortalecer la estructura del balompié femenino en Brasil.

“Queremos ese respeto… tener esa valorización; nuestro país entero necesita aplaudir el fútbol femenino”, sostuvo.

Cristiane, autora de más de 100 goles con la selección brasileña, remarcó que la disciplina es hoy “una realidad” y pidió continuidad, especialmente en las divisiones formativas.

Homenajes y presencia del trofeo

El trofeo del Mundial fue exhibido en el escenario por la española Claudia Zornoza, campeona en 2023, mientras que la FIFA rindió homenaje a figuras históricas del futbol brasileño como Bebeto, Cafú y Ronaldo, además de recordar a Pelé.

“Tenemos una de las mayores representantes del fútbol femenino. Cuando las condiciones eran precarias, ellas hicieron que el fútbol femenino fuera reconocido mundialmente”, expresó Cafú.

Fechas y sedes confirmadas

El Mundial Femenino se disputará del 24 de junio al 25 de julio de 2027 con 32 selecciones participantes. España acudirá como campeona defensora tras su título en Australia y Nueva Zelanda.

Los encuentros se celebrarán en ocho ciudades: Belo Horizonte, Brasilia, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Río de Janeiro, Salvador y São Paulo.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2026_01_27_T084331_064_0589db5cf2
Expresidente de la FIFA respalda boicot al Mundial en EUA
AP_26026858809001_38148f8ef1
Joseph Blatter se suma al llamado de boicotear el Mundial en EUA
deportes_mundial_2030_a1bba40e54
España asegura que albergará la final del Mundial 2030
publicidad

Últimas Noticias

WEDV_0c0e467ec2
Sale titular de Seprac Cuernavaca bajo señalamientos
sheinbaum_junta_de_paz_876b70d73b
Analiza Presidencia invitación de Trump a la 'Junta de Paz'
WEDV_8041e34729
Nuevo León plantea ampliar presa El Cuchillo, dice gobernador
publicidad

Más Vistas

771efe49_488e_43e1_9999_9abcef58cbcb_427ff05e95
Huye vendedor de Changan con enganche; denuncian fraude masivo
Whats_App_Image_2026_01_25_at_9_12_20_PM_6576aebcc7
Busca EUA a 'toda costa' a esposa regia de capo canadiense
tae_kwon_do_2026_e2b2844feb
DIF Nuevo León impulsa inclusión en maestros de TaeKwonDo
publicidad
×