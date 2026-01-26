Podcast
Deportes

Brasil busca albergar el Mundial de Clubes 2029

La Confederación Brasileña de Fútbol anunció su intención de organizar el Mundial de Clubes 2029 tras el buen desempeño de sus equipos en la edición 2025

  • 26
  • Enero
    2026

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) confirmó que presentó formalmente su interés en convertirse en sede del Mundial de Clubes 2029, en medio del impacto positivo que ha tenido la edición 2025 del torneo.

El anuncio fue acompañado por una imagen de su nuevo presidente, Samir Xaud, junto a Gianni Infantino, titular de la FIFA, durante un encuentro celebrado en Estados Unidos.

Reunión con la FIFA

De acuerdo con la federación, Xaud expresó directamente a Infantino la disposición del país sudamericano para albergar la próxima edición del certamen.

“Ofrecí a Brasil como sede del próximo Mundial. El presidente Gianni Infantino se mostró muy feliz y dijo que era totalmente posible. Ahora vamos a trabajar para que suceda”, señaló el dirigente en declaraciones difundidas por la CBF.

Añadió que la conversación formó parte de un acercamiento institucional con la FIFA, en el que también destacó el nivel competitivo de los clubes brasileños.

Clubes brasileños brillan en el torneo

El impulso de la candidatura llega mientras los equipos del país destacaron en el Mundial de Clubes 2025. Botafogo, Flamengo, Fluminense y Palmeiras representaron a la Conmebol y firmaron actuaciones sobresalientes en la fase inicial.

Botafogo sorprendió al vencer al París Saint-Germain, al igual que Flamengo, que derrotó al Chelsea y aseguró su clasificación a octavos de final. Palmeiras, por su parte, empató con Porto y superó a Al Ahly, mientras que Fluminense igualó ante Borussia Dortmund.

Presencia en la cumbre de la FIFA

Por otra parte, la CBF también informó que participó en la Cumbre Ejecutiva de la FIFA celebrada en Miami, donde acudieron representantes de las 211 asociaciones miembro, en paralelo al desarrollo del torneo internacional.

 

 

 

 


Comentarios

Etiquetas:
