Alejandro Gertz rinde protesta como embajador en Reino Unido

Alejandro Gertz Manero rindió protesta este lunes como embajador de México en el Reino Unido y Organismos Internacionales con sede en el país, luego de ser ratificado por Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

A través de redes sociales, el Senado de la República dio a conocer este hecho como parte de la Sesión de la Comisión Permanente de este día.

✅ Se ratifica a Alejandro Gertz Manero como embajador de México en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Organismos Internacionales con sede en ese país. — Senado de México (@senadomexicano) January 26, 2026

Su ratificación estuvo a cargo de la senadora Kenia López Rabadán, quien le confirió las facultades para proteger las leyes mexicanas en el territorio extranjero.

Su nombramiento fue aprobado la semana pasada por la Primera Comisión de la Permanente con 10 votos a favor, pese a la ausencia de los opositores Partido Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y del también oficialista Partido del Trabajo (PT).

Comparten ficha de Gertz como embajador

Tras su comparecencia, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó por medio de una publicación.

🇬🇧 | La Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratifica al C. Alejandro Gertz Manero como embajador de México en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Organismos Internacionales con sede en ese país. pic.twitter.com/JbSA77qNT7 — CEI Gilberto Bosques (@CGBSenado) January 26, 2026

Quería un cambio en mi vida pública: Gertz

El exfiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, compareció este jueves ante el Congreso de la Unión para avanzar en su proceso de ratificación como nuevo embajador de México ante el Reino Unido.

Durante el encuentro, defendió su salida de la Fiscalía General de la República (FGR), calificándola como una decisión personal orientada a renovar su trayectoria profesional.

"Yo me sometí a la Cámara de Senadores y me puse a su disposición... cuando consideré que había que hacer un cambio en mi vida pública", afirmó Gertz Manero ante la Primera Comisión de la Comisión Permanente.

