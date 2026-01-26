Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
alejandro_gertz_ratifica_embajador_8d6b8a2f1c
Nacional

Alejandro Gertz rinde protesta como embajador en Reino Unido

En redes sociales, el Senado de la República tambien dio a conocer este hecho como parte de la Sesión de la Comisión Permanente

  • 26
  • Enero
    2026

Alejandro Gertz Manero rindió protesta este lunes como embajador de México en el Reino Unido y Organismos Internacionales con sede en el país, luego de ser ratificado por Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

alejandro-gertz-ratifica-embajador.jpg

A través de redes sociales, el Senado de la República dio a conocer este hecho como parte de la Sesión de la Comisión Permanente de este día.

Su ratificación estuvo a cargo de la senadora Kenia López Rabadán, quien le confirió las facultades para proteger las leyes mexicanas en el territorio extranjero.

Su nombramiento fue aprobado la semana pasada por la Primera Comisión de la Permanente con 10 votos a favor, pese a la ausencia de los opositores Partido Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y del también oficialista Partido del Trabajo (PT).

Comparten ficha de Gertz como embajador

Tras su comparecencia, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó por medio de una publicación.

Quería un cambio en mi vida pública: Gertz 

El exfiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, compareció este jueves ante el Congreso de la Unión para avanzar en su proceso de ratificación como nuevo embajador de México ante el Reino Unido.

Durante el encuentro, defendió su salida de la Fiscalía General de la República (FGR), calificándola como una decisión personal orientada a renovar su trayectoria profesional.

"Yo me sometí a la Cámara de Senadores y me puse a su disposición... cuando consideré que había que hacer un cambio en mi vida pública", afirmó Gertz Manero ante la Primera Comisión de la Comisión Permanente.

Aquí te presentamos la nota completa: Quería un cambio en mi vida pública: Gertz Manero


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_CONTEXTO_43_db8f9cc274
Hasta ahora no me lo ha manifestado: Claudia Sheinbaum
cuauhtemoc_blanco_172234_1024x576_bc9c3c5448
Diputados regresan a sesiones presenciales esta semana
Whats_App_Image_2025_09_24_at_12_12_46_AM_6db04aa8fe
Economía mexicana luce con 'mejor cara' hacia cierre de año
publicidad

Últimas Noticias

Trump_c3e2ccf9ad
Amenaza Donald Trump que 'Cuba fracasará muy pronto'
detenido_generico_b0f6f2d088
Capturan "El Seven", presunto líder criminal en Estado de México
murcielago_clinica_imss_3d3e79cc70
Capturan a murciélago en clínica 17 del IMSS en Monterrey
publicidad

Más Vistas

771efe49_488e_43e1_9999_9abcef58cbcb_427ff05e95
Huye vendedor de Changan con enganche; denuncian fraude masivo
Whats_App_Image_2026_01_25_at_9_12_20_PM_6576aebcc7
Busca EUA a 'toda costa' a esposa regia de capo canadiense
escena_alexis_ortega_25ace32d69
Fallece Alexis Ortega, actor mexicano y doblaje de Spider-Man
publicidad
×