Italia niega presencia operativa del ICE en Juegos Milano-Cortina

En Italia surgió una controversia por reportes que apuntaban a una posible presencia de agentes del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos) durante los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, programados para febrero de ese año.

La discusión se encendió luego de que el diario Il Fatto Quotidiano publicara, alrededor del 24 de enero de 2026, que agentes estadounidenses podrían estar en territorio italiano para apoyar tareas de seguridad, particularmente en la protección de la delegación de Estados Unidos.

Origen de las críticas

Los reportes señalaron que los agentes del ICE colaborarían con autoridades locales, lo que generó alarma por la reputación del organismo, vinculado en Estados Unidos con deportaciones masivas, redadas migratorias y políticas migratorias restrictivas.

Además, se mencionó que la protección incluiría a figuras de alto perfil como el vicepresidente J.D. Vance o el secretario de Estado Marco Rubio, lo que amplificó el debate mediático y político.

Reacción de la oposición italiana

Partidos de oposición como el Partido Democrático (PD), el Movimiento 5 Estrellas (M5S), AVS y sectores de izquierda calificaron la idea como “escandalosa”.

Argumentaron que permitir la actuación de un cuerpo policial extranjero con ese historial representaría una amenaza a la soberanía nacional y a los derechos humanos.

Las críticas también se dirigieron al gobierno de Giorgia Meloni, acusado de permisividad hacia influencias estadounidenses en un contexto político sensible.

Desmentido del gobierno italiano

El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, rechazó los señalamientos entre el 24 y 25 de enero de 2026. Aseguró que no existe constancia de agentes del ICE operando en Italia para los Juegos y que no hay acuerdos firmados en ese sentido.

Explicó que es habitual que delegaciones extranjeras cuenten con escoltas o seguridad privada, siempre bajo coordinación de las fuerzas italianas y sin funciones policiales en territorio soberano.

“No veo el problema” si se trata únicamente de protección personal, señaló, aunque insistió en que no habrá patrullajes ni acciones independientes del ICE.

La polémica se intensificó luego de que el presidente de Lombardía, Attilio Fontana, mencionara inicialmente la llegada de agentes para garantizar la seguridad de atletas y dignatarios estadounidenses.

Sin embargo, medios internacionales como ANSA, MARCA y Swissinfo destacaron que el gobierno italiano descartó cualquier rol operativo del ICE en la seguridad general de los Juegos.

