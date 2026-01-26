Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
w_V_878a378a56
Deportes

Italia niega presencia operativa del ICE en Juegos Milano-Cortina

El gobierno italiano desmintió que agentes del ICE participen en la seguridad de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, tras críticas por soberanía

  • 26
  • Enero
    2026

En Italia surgió una controversia por reportes que apuntaban a una posible presencia de agentes del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos) durante los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, programados para febrero de ese año.

La discusión se encendió luego de que el diario Il Fatto Quotidiano publicara, alrededor del 24 de enero de 2026, que agentes estadounidenses podrían estar en territorio italiano para apoyar tareas de seguridad, particularmente en la protección de la delegación de Estados Unidos.

Origen de las críticas

Los reportes señalaron que los agentes del ICE colaborarían con autoridades locales, lo que generó alarma por la reputación del organismo, vinculado en Estados Unidos con deportaciones masivas, redadas migratorias y políticas migratorias restrictivas.

GN V.jpg

Además, se mencionó que la protección incluiría a figuras de alto perfil como el vicepresidente J.D. Vance o el secretario de Estado Marco Rubio, lo que amplificó el debate mediático y político.

Reacción de la oposición italiana

Partidos de oposición como el Partido Democrático (PD), el Movimiento 5 Estrellas (M5S), AVS y sectores de izquierda calificaron la idea como “escandalosa”.

Argumentaron que permitir la actuación de un cuerpo policial extranjero con ese historial representaría una amenaza a la soberanía nacional y a los derechos humanos.

Las críticas también se dirigieron al gobierno de Giorgia Meloni, acusado de permisividad hacia influencias estadounidenses en un contexto político sensible.

Desmentido del gobierno italiano

El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, rechazó los señalamientos entre el 24 y 25 de enero de 2026. Aseguró que no existe constancia de agentes del ICE operando en Italia para los Juegos y que no hay acuerdos firmados en ese sentido.

Explicó que es habitual que delegaciones extranjeras cuenten con escoltas o seguridad privada, siempre bajo coordinación de las fuerzas italianas y sin funciones policiales en territorio soberano.

EH UNA FOTO - 2026-01-26T125624.573.jpg

“No veo el problema” si se trata únicamente de protección personal, señaló, aunque insistió en que no habrá patrullajes ni acciones independientes del ICE.

La polémica se intensificó luego de que el presidente de Lombardía, Attilio Fontana, mencionara inicialmente la llegada de agentes para garantizar la seguridad de atletas y dignatarios estadounidenses.

Sin embargo, medios internacionales como ANSA, MARCA y Swissinfo destacaron que el gobierno italiano descartó cualquier rol operativo del ICE en la seguridad general de los Juegos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

joe_biden_e96bc1c098
Biden arremete contra agentes del ICE tras muerte de Alex Pretti
industria_nuevo_leon_se_compromete_crecimiento_sustentable_9c20cb0b33
Industria se compromete al crecimiento sostenible en Nuevo León
ryan_wedding_se_declara_inocente_f1cba48f77
Ryan Wedding se declara no culpable ante tribunal de EUA
publicidad

Últimas Noticias

joe_biden_e96bc1c098
Biden arremete contra agentes del ICE tras muerte de Alex Pretti
WEDV_0c0e467ec2
Sale titular de Seprac Cuernavaca bajo señalamientos
sheinbaum_junta_de_paz_876b70d73b
Analiza Presidencia invitación de Trump a la 'Junta de Paz'
publicidad

Más Vistas

771efe49_488e_43e1_9999_9abcef58cbcb_427ff05e95
Huye vendedor de Changan con enganche; denuncian fraude masivo
Whats_App_Image_2026_01_25_at_9_12_20_PM_6576aebcc7
Busca EUA a 'toda costa' a esposa regia de capo canadiense
tae_kwon_do_2026_e2b2844feb
DIF Nuevo León impulsa inclusión en maestros de TaeKwonDo
publicidad
×