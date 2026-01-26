Abre IMSS registro a tres mundialitos rumbo al Mundial 2026

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) abrió el proceso de inscripción para tres torneos nacionales de futbol de carácter social, como parte de sus actividades rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Estas competencias, denominadas “mundialitos”, están orientadas a distintos sectores de la población y se desarrollarán en instalaciones del propio instituto en todo el país.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, informó que el registro estará disponible del 26 al 30 de enero y que la inscripción deberá realizarse de manera presencial en el Centro de Seguridad Social más cercano.

La convocatoria está dirigida tanto a personas derechohabientes como a quienes no cuentan con afiliación al instituto, con el objetivo de ampliar la participación y el acceso a actividades deportivas organizadas.

La información completa sobre los torneos, incluidos los requisitos de inscripción, las categorías, el desarrollo de las fases y los objetivos de cada competencia, puede consultarse en el portal oficial del IMSS, en el apartado de Bienestar Social.

⚽ En la #MañaneraDelPueblo con la presidenta @Claudiashein, presentamos los Mundialitos del IMSS rumbo al #MundialSocial2026, donde el deporte es inclusión, salud y comunidad.



Serán cuatro torneos: IMSS Futsal Femenil Sub-21, IMSS Fútbol sin Correr (walking football), IMSS… pic.twitter.com/lor1zgFNpx — Zoé Robledo (@zoerobledo) January 26, 2026

“Generar canteras para estas disciplinas, pero también tener y dejar instalada en nuestro país una capacidad de instalaciones deportivas para estas Estos deportes se van a llevar a cabo en instalaciones del IMSS, en centros de Seguridad Social, del propio Seguro Social.

“La convocatoria ya está en línea, ya está en la página del Seguro Social. Inicia el día de hoy la convocatoria para inscribir a los equipos en todo el país. Allá se van a llevar a cabo las Eliminatorias estatales y después la gran final que se va a celebrar en el estadio del Centro Vacacional de Tepic”, comentó Robledo.

Para facilitar el proceso, también se habilitó un código QR y un número telefónico de atención.

De acuerdo con lo expuesto por Robledo durante la conferencia matutina realizada en Palacio Nacional, estos mundialitos buscan atender a grupos que tradicionalmente no participan en eventos deportivos de gran escala, además de impulsar la formación de talentos, promover hábitos saludables y fortalecer el uso de la infraestructura deportiva del instituto.

El primer torneo es el Mundialito IMSS de Futsal Femenil, organizado en coordinación con la Secretaría de las Mujeres y dirigido a mujeres de entre 18 y 21 años.

Los encuentros se jugarán en espacios cerrados, bajo reglas similares al futbol tradicional, y contarán con la presencia de visores para la detección de talento.

El segundo certamen es el Mundialito de Fútbol sin Correr (Walking Football), dirigido a personas de 50 a 59 años y de 60 a 69 años.

Esta modalidad se caracteriza por reglas específicas que limitan el esfuerzo físico, como la prohibición de correr, el contacto agresivo y los remates de cabeza.

El tercer torneo corresponde al Mundialito Fútbol IMSS T21, enfocado en personas mayores de 14 años con trisomía 21 o síndrome de Down, con reglas y espacios adaptados para favorecer la seguridad y la participación.

Las eliminatorias estatales se llevarán a cabo entre febrero y marzo en Centros de Seguridad Social del IMSS, mientras que las finales nacionales se realizarán en el Centro Vacacional Oaxtepec, en Morelos, en fechas programadas entre marzo y abril.

El IMSS informó que se otorgarán trofeos, uniformes y apoyo logístico a los equipos finalistas, incluyendo transporte, hospedaje y alimentación.

“En un Mundial organizado por Tres Naciones se decidió que fuera en nuestro país y se va a desarrollar también allá en agosto y solamente comentar que en todos los casos de los tres mundialitos, eh, habrá trofeos, uniformes y las selecciones que ganen, eh, estatalmente, pues van a viajar y con todo, todo pagado en transporte, alimentación, alojamiento”.

Además, el instituto será sede de la Street Child World Cup, torneo internacional dirigido a adolescentes que han vivido en situación de vulnerabilidad.

