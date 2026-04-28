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Fin del ciclo: Sergio Canales deja Rayados tras casi tres años

El Club de Fútbol Monterrey anunció la salida del español Sergio Canales, quien deja al equipo como agente libre tras casi tres años

  • 28
  • Abril
    2026

El ciclo de Sergio Canales con el Club de Fútbol Monterrey llegó a su fin.

El club regiomontano confirmó la salida del mediocampista español, quien concluyó su contrato al término de la temporada y decidió no hacer válida la opción de extenderlo por un año más.

A través de sus redes sociales, la institución albiazul dedicó un mensaje de despedida a quien fuera su capitán.

“Tu calidad te hizo brillar en la cancha, pero lo que nos marcó fue el vínculo que construiste con nuestra gente. Monterrey siempre será tu casa”, publicó el club.

Un referente sin títulos, pero con números sólidos

Canales llegó a Rayados para el torneo Apertura 2023 y, desde entonces, se convirtió en uno de los jugadores más influyentes del plantel, aunque sin lograr títulos en su paso por la institución.

Durante su estancia, el español acumuló 118 partidos oficiales, en los que registró 45 goles y 22 asistencias, cifras que lo colocaron como uno de los elementos más productivos en ofensiva.

El cierre de su etapa con Rayados fue atípico. Canales no tuvo participación en los últimos encuentros del equipo en la Liga MX.

Se quedó en la banca durante la jornada 16 frente a Puebla y, aunque realizó el viaje para el duelo ante Santos, no estuvo disponible por lesión, por lo que terminó despidiéndose del “Gigante de Acero” sin minutos en cancha.

Incluso, el jugador fue visto recientemente en el Estadio Monterrey grabando su video de despedida, el cual será difundido en los próximos días.

Próximo destino: regreso a casa

Todo apunta a que el siguiente capítulo en la carrera del mediocampista será en España. Canales estaría cerca de regresar al Racing de Santander, club donde debutó como profesional.

El Racing atraviesa un buen momento en la Segunda División, donde marcha como líder con 69 puntos, dos por encima del Almería, y con serias aspiraciones de lograr el ascenso a LaLiga.

Adiós a un capitán

Con su salida, Rayados pierde a uno de sus líderes dentro y fuera de la cancha. Canales deja huella en Monterrey por su calidad, regularidad y conexión con la afición, en una etapa que, aunque sin campeonatos, estuvo marcada por su protagonismo futbolístico.

Su futuro, de confirmarse, lo llevaría de vuelta al lugar donde todo comenzó.


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