Francia vence 3-1 a Colombia en amistoso internacional

La selección de Francia confirmó su fortaleza rumbo al Mundial 2026 al imponerse 3-1 a Colombia en un partido amistoso internacional disputado en territorio estadounidense, donde el conjunto europeo mostró contundencia, orden táctico y profundidad en su plantilla.

Desde los primeros minutos, el equipo dirigido por Didier Deschamps asumió el control del encuentro con una propuesta dinámica, basada en la circulación rápida del balón y la presión alta, lo que le permitió incomodar a una escuadra cafetalera que tardó en asentarse sobre el terreno de juego.

Doué destaca con doblete y lidera a los franceses

El marcador se abrió al minuto 29 gracias a Désiré Doué, quien aprovechó una jugada colectiva para firmar su primer gol con la selección mayor y encaminar el dominio francés.

Antes del descanso, al 41’, Marcus Thuram amplió la ventaja con un remate dentro del área que reflejó la superioridad ofensiva de Francia durante la primera mitad, en la que Colombia tuvo dificultades para contener los avances rivales.

Ya en el complemento, al minuto 55, Doué volvió a hacerse presente en el marcador al concretar su doblete, consolidándose como la figura del encuentro y evidenciando el potencial de la nueva generación francesa.

Colombia reacciona, pero no logra revertir el resultado

Para la segunda mitad, Colombia intentó ajustar su planteamiento y encontró mayor profundidad en ataque, aunque sin la claridad necesaria en los últimos metros.

El descuento llegó al minuto 77 por conducto de Jaminton Campaz, quien definió con precisión tras una jugada que aprovechó un descuido defensivo francés. Sin embargo, la anotación resultó insuficiente para cambiar el rumbo del partido.

A lo largo del encuentro, el conjunto sudamericano mostró problemas en zona defensiva, así como dificultades para generar peligro constante, lo que terminó por limitar sus opciones ante un rival que mantuvo el control en la mayor parte del compromiso.

Profundidad de plantilla, clave en el triunfo europeo

Uno de los aspectos más destacados del triunfo francés fue la rotación de jugadores sin perder competitividad, ya que el cuerpo técnico optó por dar minutos a futbolistas jóvenes y elementos que buscan consolidarse en el equipo nacional.

La participación de nuevos talentos en el mediocampo y el ataque permitió mantener un ritmo alto durante los 90 minutos, además de ofrecer variantes ofensivas que complicaron constantemente a la defensa colombiana.

Francia llega en ascenso rumbo al Mundial 2026

Con este resultado, Francia reafirma su buen momento tras una serie de resultados positivos en la fecha FIFA, consolidándose como una de las selecciones a seguir en el Mundial 2026.

El equipo europeo ha logrado combinar experiencia con juventud, construyendo una base sólida que le permite competir al más alto nivel y perfilarse como contendiente al título.

Por su parte, Colombia cierra su participación en esta ventana internacional con sensaciones encontradas, evidenciando áreas de mejora tanto en defensa como en generación ofensiva.

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