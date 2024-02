Fundidores alista sus ‘armas’ para la temporada 2024 de la LFA

Los Fundidores de Monterrey están preparándose para el arranque de la temporada 2024 de la Liga de Futbol Americano Profesional (LFA) y ayer ‘aterrizó’ en la Sultana del Norte su mariscal de campo, Shelton Eppler.

Con esto, el equipo regiomontano está listo para arrancar su pretemporada, en la que se preparará para buscar llegar al Tazón México VII y obtener el segundo título de su historia.

Shelton Eppler es uno de los jugadores estrella de la Liga de Futbol Americano Profesional de México y arribó a Monterrey para lo que será su tercera temporada al frente del equipo que dirige el head coach, Jorge “Pelón” Valdez.

Eppler, originario de Texas, pasó sus años colegiales en Northwestern State University y fue en 2022 cuando firmó su llegada a los Fundidores.

Su primera temporada le bastó para demostrar su valía y ese año obtuvo el MVP (Most Valuable Player o Jugador Más Valioso) de la liga.

Además, cerró con broche de oro su año de debut al guiar al conjunto fundidor a su primer Campeonato, imponiéndose en el Tazón México V a los Gallos Negros de Querétaro en el Estadio Caliente de Tijuana, en Baja California.

La temporada 2024 de los Fundidores arrancará la segunda semana de marzo, cuando reciban en el Estadio de Borregos a los Jefes de Ciudad Juárez, en fecha aún por definir.

CALENDARIO

Este es el rol de juegos de Fundidores para la temporada 2024 de la Liga de Futbol Americano Profesional (LFA), que inicia en marzo próximo:

SEMANA 1

Primer fin de semana de marzo

Descansa Fundidores

SEMANA 2

Del 8 al 10 de marzo

Fundidores recibe a Jefes de Ciudad Juárez

SEMANA 3

Fecha por definir

Fundidores visita a Gallos Negros de Querétaro

SEMANA 4

Fecha por definir

Fundidores visita a Reyes de Jalisco

SEMANA 5

Fecha por definir

Fundidores visita a Dinos de Saltillo

SEMANA 6

Fecha por definir

Fundidores recibe a Raptors de Ciudad de México

SEMANA 7

Fecha por definir

Fundidores visita a Caudillos de Chihuahua

SEMANA 8

Fecha por definir

Fundidores recibe a Mexicas de Ciudad de México

SEMANA 9

Fecha por definir

Fundidores recibe a Galgos de Tijuana

REFUERZOS DE FUNDIDORES

- (WR )Tristen Wallace, proveniente de Oregon / Praire View A&M University

- (LB) Joshua Reed , proveniente de Grambling State

- (DB) Marcus Clayton, proveniente de University of West Florida

- (DL) Kolby Wyatt, proveniente de University of Hawaii

- (RB) Dedrick Parson, proveniente de University of Hawaii

DRAFTEADOS

- (RB) Axel Ariel Montini (de Auténticos Tigres)

- (WR) Luis Miguel Pulido (de Borregos Monterrey)

- (DL) Javier Fernando Montes (de Auténticos Tigres)

- (LB) Sergio San Vicente (de Auténticos Tigres)

Comentarios