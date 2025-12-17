Podcast
Coahuila

Entra gobierno de Ramos Arizpe en periodo vacacional decembrino

Las áreas de Seguridad Pública, Protección Civil, Bomberos, Servicios Primarios y recolección de basura no suspenderán labores durante esta temporada

  • 17
  • Diciembre
    2025

El Ayuntamiento de Ramos Arizpe iniciará su periodo vacacional decembrino a partir del lunes 22 de diciembre y concluirá el viernes 2 de enero, informó Felipe Aguirre director de Recursos Humanos, al detallar que alrededor de 600 trabajadores municipales gozarán de este descanso, mientras que otros 300 permanecerán en funciones para garantizar la atención a la ciudadanía en áreas estratégicas.

Durante la primera semana, del 22 al 26 de diciembre, la Presidencia Municipal operará bajo un esquema de guardias en todos los departamentos, con atención al público de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

En tanto, la segunda semana, del lunes 29 de diciembre al viernes 2 de enero, el edificio de la Presidencia permanecerá totalmente cerrado, al concentrarse el periodo completo de vacaciones del personal administrativo. 

Aguirre precisó que, por instrucción del alcalde Tomás Gutiérrez Merino y debido a la naturaleza de sus funciones, no suspenderán labores las áreas de Seguridad Pública, Protección Civil, Bomberos, Servicios Primarios y recolección de basura, cuyos periodos vacacionales serán programados en fechas posteriores, con el objetivo de atender cualquier eventualidad durante las fiestas decembrinas y el cierre de año.

Asimismo, se informó que las áreas de cajas y catastro reanudarán actividades desde las primeras horas del viernes 2 y sábado 3 de enero, para brindar atención a los contribuyentes que deseen realizar pagos de impuestos, refrendos, licencias o permisos. 

Este esquema también se coordina con EMAS, a fin de evitar confusiones entre dependencias abiertas y cerradas durante el regreso de actividades.

Finalmente, Felipe Aguirre confirmó que los aguinaldos del personal municipal ya están cubiertos: la primera parte fue pagada el 5 de diciembre y la segunda se liquidará el jueves 18 de diciembre, antes del plazo que marca la ley, con lo que el municipio garantiza el cumplimiento oportuno de esta prestación a todos sus trabajadores.


