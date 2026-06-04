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Deportes

Portero victorense se incorpora a las fuerzas básicas de Necaxa

José Leonardo Torres fue incorporado a las fuerzas básicas tras participar en una visoría realizada por el equipo como parte del convenio con Correcaminos

  • 04
  • Junio
    2026

El guardameta victorense José Leonardo Torres Hernández fue incorporado a las fuerzas básicas del Club Necaxa, tras participar en una visoría realizada por personal del equipo hidrocálido como parte del convenio de colaboración con Correcaminos.

Torres militó hasta el Clausura 2026 en la filial de Tercera División Profesional de Correcaminos y ahora formará parte de los equipos Sub-17 y TDP de Necaxa.

La incorporación del futbolista representa uno de los primeros resultados del acuerdo de colaboración entre ambas instituciones, enfocado en impulsar el desarrollo y proyección de jóvenes talentos.

Leonardo Torres se desempeña como portero y continuará su formación deportiva en la organización hidrocálida de cara a los próximos torneos.

Con información de Martín Díaz


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