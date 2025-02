Gignac volvería a la actividad ante su ‘cliente’, el León

André-Pierre Gignac, goleador histórico de Tigres, tiene como reto para el juego de mañana sábado ante el superlíder e invicto León en el Estadio Nou Camp a las 19:00 horas, en la Jornada 8 de la fase regular del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX: volver a la titularidad y al gol.

Y es que al delantero francés se le ha negado estar en el ‘11’ inicial felino, así como anotar en poco más de tres meses, lapso de tiempo en el que sólo ha disputado cinco partidos.

El playera ‘10’ de los de la UANL ha estado lesionado en las últimas semanas (se le realizó una microcirugía en la pierna derecha, realizándole una tenotomía del tendón plantar delgado), pero ya se recuperó. Previo a esto vio acción en esta campaña, pero sólo como relevo.

Su último gol con los felinos fue el pasado miércoles 6 de noviembre de 2024, fecha en la que ‘La U’ venció 2-1 al Toluca en el Estadio Universitario, en la Jornada 16 del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX. ‘Dédé’ se fue en blanco en la Liguilla del certamen anterior (en Cuartos ante Atlético de San Luis, club ante el cual falló un penalti) y en esta campaña no ha estremecido las redes.

La racha sin gol del europeo pudiera finalizar este sábado, ya que los Panzas Verdes son el segundo club al cual le ha marcado más goles en el campeonato mexicano, con un total de 14.

Pumas es el mejor ‘cliente’ del artillero francés, ya que le ha anotado 17 dianas. Gignac volvería a la titularidad este sábado por la suspensión por expulsión del argentino Nicolás Ibáñez, atacante auriazul.

André-Pierre Gignac ha marcado 216 goles con Tigres, en partidos oficiales.

Ficha

FUTBOL

LIGA MX

TORNEO CLAUSURA 2025

FASE REGULAR

JORNADA 8

LEÓN VS. TIGRES

ESTADIO NOU CAMP

19:00 HORAS - MAÑANA SÁBADO

TRANSMISIÓN: TUBI

Entérate

Estos son los cinco clubes de la Liga MX a los cuales les ha marcado más goles André-Pierre Gignac, en su paso por Tigres:

1.- Pumas: 17 goles

2.- León: 14 goles

3.- Rayados: 14 goles

4.- Chivas: 14 goles

5.- América: 12 goles

¿Qué pasó tras su último gol?

Estos son los cinco juegos que ha disputado André-Pierre Gignac con Tigres en Liga MX, en el tiempo que tiene el delantero francés sin marcar dianas con los felinos en el campeonato mexicano:

Torneo Apertura 2024, Jornada 17: Cruz Azul 1-1 Tigres… jugó de titular 10 minutos* y no anotó

Torneo Apertura 2024, Cuartos Ida: San Luis 3-0 Tigres… jugó de relevo 14 minutos y no anotó

Torneo Apertura 2024, Cuartos Vuelta: Tigres 0-0 San Luis Titular… jugó de titular 90 y no anotó

Torneo Clausura 2025, Jornada 1: San Luis 1-3 Tigres… jugó de relevo 20 minutos y no anotó

Torneo Clausura 2025, Jornada 2: Tigres 2-1 Mazatlán… jugó de relevo 29 minutos y no anotó

*Salió por lesión.

Comentarios