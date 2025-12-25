Podcast
Nuevo León

Son momentos para compartir y reflexionar: Miguel Flores

El secretario General de Gobierno deseó a la ciudadanía unas felices fiestas y un próspero inicio de 2026, con mejores acciones y mayores oportunidades

  • 25
  • Diciembre
    2025

El secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, hizo un llamado a la ciudadanía a vivir estas fechas con reflexión, unión y convivencia en paz.

El funcionario invitó a las y los neoleoneses a estar en familia, convivir y valorar que los retos emprendidos y los resultados alcanzados durante 2025 han sido posibles también gracias al apoyo de las personas que nos rodean.

“La Navidad es un buen momento para reconocer a quienes estuvieron cerca, a quienes acompañaron, sumaron, apoyaron y estuvieron presentes en distintos momentos”, manifestó.

Flores Serna exhortó a fortalecer la convivencia, el respeto y la empatía como valores fundamentales que deben prevalecer en una sociedad como la neoleonesa, sumados a la identidad que caracteriza a las y los ciudadanos del estado.

“Es una oportunidad para reforzar eso, para recordar que una sociedad fuerte se construye con personas que se cuidan entre sí y que entienden que compartir no resta, suma”, aseveró.

Finalmente, el secretario General de Gobierno deseó a la ciudadanía unas felices fiestas y un próspero inicio de 2026, con mejores acciones y mayores oportunidades para todas y todos, para seguir haciendo de Nuevo León el mejor lugar para nacer, crecer, educarse y vivir.


Comentarios

