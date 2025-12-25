Podcast
Los Cowboys obtienen triunfo en Navidad en contra de Washington

La ofensiva visitante abrió el camino con un envío de touchdown a Jake Ferguson, seguido por una anotación terrestre de Javonte Williams.

  • 25
  • Diciembre
    2025

En un enfrentamiento tradicional de la NFC Este disputado el día de Navidad, los Dallas Cowboys vencieron 30-23 a los Washington Commanders en el Northwest Stadium, en un partido que, aunque sin impacto en la lucha por los playoffs, mantuvo la intensidad propia de una rivalidad divisional.


Desde el arranque, Dallas mostró mayor contundencia ofensiva. El mariscal de campo Dak Prescott fue el motor del ataque al lanzar para más de 300 yardas y conseguir dos pases de anotación, guiando a los Cowboys a tomar ventaja temprana en el marcador.


La ofensiva visitante abrió el camino con un envío de touchdown a Jake Ferguson, seguido por una anotación terrestre de Javonte Williams. Uno de los momentos más espectaculares del encuentro llegó con una conexión de 86 yardas a KaVontae Turpin, jugada que amplió la diferencia y encendió a los aficionados presentes.


Washington no bajó los brazos y encontró respuesta en el juego terrestre, Jacory Croskey-Merritt fue el elemento más peligroso de los Commanders, al registrar dos touchdowns por la vía terrestre, incluido un acarreo de más de 70 yardas que volvió a meter a su equipo en la pelea.


A pesar del empuje local, la defensiva de Dallas logró contener los intentos finales de reacción y administrar la ventaja hasta el final del encuentro. El marcador de 30-23 reflejó un duelo sumamente competitivo, pero los Cowboys fue el equipo más  efectivo en los momentos clave en todo el encuentro.


Con este resultado, Dallas obtuvó una victoria ante su rival divisional, los Cowboys cerrarán la temporada regular enfrentándose a los gigantes de Nueva York como visitantes tratando de obtener un resultado positivo para su récord de la temporada actual, mientras que Washington sumó una derrota más en una campaña complicada.

El conjunto de Washington terminará la temporada enfrentando al actual campeón, las Águilas de Filadelfia, desde el Lincoln Financial Field, casa de las Águilas.

Ambos equipos, ya sin aspiraciones de postemporada, ofrecieron un espectáculo atractivo para abrir la jornada navideña de la NFL.


