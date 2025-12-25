Podcast
Nacional

Migrantes celebran Navidad en fronteras de México

Este año, miles de migrantes en las fronteras norte y sur de México viven la Navidad marcados por la nostalgia, la falta de empleo y un futuro incierto

  25
  Diciembre
    2025

Este año, miles de migrantes en las fronteras norte y sur de México viven la Navidad marcados por la nostalgia, la falta de empleo y un futuro incierto.

Ante las endurecidas políticas migratorias de Donald Trump, la esperanza de cruzar a Estados Unidos se desvanece, obligando a muchos a intentar establecerse en territorio mexicano, donde enfrentan barreras legales y discriminación.

El drama en la frontera norte

En Ciudad Juárez, la situación es crítica. Albergues como Pan de Vida reportan un retorno masivo de personas que, tras intentar independizarse, regresan por la imposibilidad de rentar vivienda o conseguir empleo sin documentos. Ismael Martínez, representante del albergue, destaca que la falta de recursos impide incluso comprar regalos para los niños, agravando la carga emocional de la temporada.

e211bf1a45c290cc33860030f28667c24b49e857w.jpg

Testimonios como el de la hondureña Lida Reyes reflejan el contraste entre las tradiciones perdidas en casa y la realidad actual en un refugio. Por otro lado, migrantes mexicanas desplazadas, como María del Refugio Hernández, sueñan con algo tan básico como una vivienda propia para mantener a su familia unida, el regalo que más anhelan esta Navidad.

Estancamiento en la frontera sur

En Tapachula, Chiapas, el panorama es similar. Cientos de personas pasan las fiestas en situación de calle, estaciones migratorias o habitaciones rentadas ("cuarterías").

aaaeef00d31b3e262265545e72c471353465f9f3w.jpg

América Pérez, del Servicio Jesuita a Refugiados, señala que la espera prolongada por trámites migratorios y la falta de herramientas para subsistir anulan cualquier posibilidad de celebración festiva.

Para muchos, como la cubana Carmen, la vulnerabilidad se agudiza por la discriminación y el maltrato percibido en México. Mientras algunos, como Amin Sánchez, logran cierta estabilidad tras dos años de estancia, la mayoría —incluyendo madres con niños pequeños— describe estas fechas como un periodo de profunda tristeza y aislamiento.

En ambas fronteras, la festividad ha pasado de ser una celebración de unión a un recordatorio de la fragmentación familiar. Los migrantes hoy no solo luchan por sobrevivir al frío y la carestía, sino por encontrar un sentido de pertenencia en un país donde la integración sigue siendo una meta lejana.


Comentarios

