Película ‘México 86’ llegará en junio con Diego Luna al frente

La película México 86, protagonizada por Diego Luna, se estrenará el próximo 5 de junio, a unos días del arranque del Mundial de 2026 en Ciudad de México.

El anuncio vino acompañado del primer adelanto del largometraje, en el que Luna interpreta a Martín de la Torre, un funcionario que lucha para que México sea sede, por segunda ocasión, de la Copa del Mundo en 1986.

El avance arranca con una frase contundente: “En 1986 se jugó el mejor Mundial de la historia”, en referencia al torneo ganado por Argentina y marcado por los icónicos goles del astro Diego Maradona: la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo”.

Aunque el torneo es recordado por lo ocurrido en la cancha, la película apuesta por mostrar lo que sucedió detrás del espectáculo.

Intrigas, poder y negociaciones

Con guion de Daniel Krauze y dirección de Gabriel Ripstein, la historia se enfoca en las negociaciones políticas, económicas y presuntamente corruptas que permitieron la realización del torneo en México.

Uno de los personajes clave es Emilio Azcárraga Milmo, interpretado por Daniel Giménez Cacho, quien es presentado como “el hombre más poderoso de México” por su influencia en los medios de comunicación de la época.

El elenco también incluye a Karla Souza, así como a Memo Villegas, Álvaro Guerrero y Juan Pablo Fernández, cuyos roles aún no han sido revelados.

La producción explora cómo México logró convertirse en sede del Mundial de 1986 tras la renuncia de Colombia, que originalmente había sido elegida, pero no cumplió con los requisitos establecidos por FIFA.

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