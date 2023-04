'Hay que dar un golpe de autoridad ante EUA': Alexis Vega

Pese a que el encuentro entre México y Estados Unidos de este miércoles será un amistoso, Alexis vega consideró que este partido es importante para la selección y que deberán dar un 'golpe de autoridad'.

De acuerdo al delantero de las Chivas, los duelos contra Estados Unidos se deben ganar siempre a toda costa debido a que son 'Clásicos'.

Por ello, advirtió a la escuadra estadounidense de dar un golpe de autoridad de cara a su próximo encuentro en semifinales de la Nations League.

“Es un clásico, no hay amistosos, hay que dar un golpe de autoridad, son cuatro partidos donde no hemos podido sacar un buen resultado, nos vamos a enfrentar en junio y desde ahorita hay que mostrar de qué estamos hechos, no venimos completos, pero hay que ganar porque estos partidos no se pueden perder”, sentenció.