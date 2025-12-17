Aprueba Congreso Presupuesto; no se publicará ante cierre del POE

A las 20:12 horas el Congreso de Nuevo León aprobó el Paquete Fiscal modificado con aumentos a organismos autónomos, sin deuda para el Gobierno del Estado, Agua y Drenaje y sin el aumento al Impuesto Sobre la Nómina, pero ante el cierre del Periódico Oficial será difícil que se publique, llevando a Nuevo León a una reconducción presupuestal por tercera ocasión.

Este dictamen fue aprobado por mayoría de 22 votos a favor de las bancadas del PRI, PAN, PRD y la independiente Rocío Montalvo y con 20 votos en contra de Movimiento Ciudadano y el bloque denominado la 4T, conformado por las bancadas de Morena, Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo.

La bancada de Movimiento Ciudadano indicó que ellos estaban en contra de este dictamen, ya que, al ser modificado por las bancadas del PRI, PAN y PRD, perdió todo el sentido y equilibrio, por lo cual decidieron no sumarse a dichas propuestas.

“Es importante decirlo con claridad: Movimiento Ciudadano vota en contra de esta Ley de Egresos no porque se oponga al orden financiero, sino porque la propuesta fue desfigurada y perdió su sentido original.

“No se le dice a la gente cómo se va a financiar la seguridad en sus colonias, cómo se sostendrán los proyectos de movilidad que millones de personas utilizan todos los días, ni cómo se garantizarán los servicios públicos esenciales”, dijo la diputada emecista, Melisa Peña.

En el mismo sentido en contra se pronunció la 4T también se pronunció en contra, sacando pancartas solicitando un presupuesto justo y ellos indicaron que así como estaban en contra de este presupuesto, también lo estaban con la propuesta que presentó el gobernador, Samuel García en un principio, ya que tampoco cumplía con las condiciones de ser un presupuesto para la gente.

“Morena no acompaña este presupuesto porque, lamentablemente, al politizarse, pierde la visión y sentido social y humanista que debe tener, para, insisto, ser un presupuesto que de soluciones a los problemas que Morena desde este Congreso ha señalado, como lo son problemas de salud pública, entre ellos los altos índices de casos de mujeres adolescentes embarazadas, la mala calidad de aire, falta de agua en diversos sectores, el colapso del drenaje sanitario, así como la falta de vialidades, la creciente demanda de transporte público eficiente y accesible para las y los trabajadores y la no conclusión de obras de infraestructura que, en teoría, serían para el desarrollo y beneficio de todas y todos”, dijo la diputada de Morena, Anylú Hernández.

Por su parte, los diputados del PRI y PAN se pronunciaron a favor de la propuesta, ya que indicaron que era justa, tanto para los poderes autónomos, como para las diferentes instituciones, y cumplía con el hecho de reducir el gasto que el Gobierno del Estado se negó a hacer.

Carlos de la Fuente, coordinador de la bancada del PAN, criticó a los diputados de la 4T, ya que dijeron estar en contra del gasto que planteaba el Gobierno del Estado, así como el aumento a los impuestos, sin embargo, en los dictámenes que eliminaban todo esto los votaron en contra.

“Ellos decía que no deseaban aumento a los impuestos, aumento a la deuda existente y el Paquete Fiscal que estamos entregando el día deuda hoy trae un balance más certero. “Eso es un compromiso también de exigirle al Gobierno del Estado que antes de pensar en aumentar los impuestos existentes tiene que apretarse el cinturón, por eso el 2026 viene muy balanceado”, dijo Carlos de la Fuente.

Por su parte, el diputado priísta, Fernando Aguirre, indicó que este Paquete Fiscal tiene puntos específicos y ahonda en los rubros donde más recursos se necesitan.

“Este presupuesto no solo recorta donde no está justificado, sino que invierte donde más hace falta: en salud, en atención cercana, en infraestructura que cambia la vida de las personas que hoy tienen que desplazarse horas para recibir atención médica. “Finalmente, el dictamen es respetuoso de las competencias: ya que será la Secretaría de Finanzas la que deberá hacer los ajustes administrativos y programáticos necesarios para aterrizar estas decisiones, dentro de su ámbito legal, sin que el Congreso invada la esfera del Ejecutivo. Nosotros cumplimos con lo que nos toca: fijar techos, prioridades y criterios; ahora será responsabilidad del Ejecutivo ejercer los recursos públicos con responsabilidad”, agregó Fernando Aguirre.

El actual presupuesto tiene aumentos en diferentes rubros y órganos autónomos como un 20% más al Poder Judicial, un 8% más al Congreso del Estado, la Auditoría superior del Estado tiene un aumento del 12%, la Fiscalía General presenta un aumento del 15%, el Instituto Estatal Electoral un aumento del 50%, mientras que para el Tribunal Electoral Estatal tiene un aumento del 51% y el Instituto Estatal de Transparencia y Acceso a la Información tiene un aumento del 11%, todo en comparación con la propuesta inicial que hizo el Gobierno del Estado.

Este dictamen también eliminó la solicitud de deuda de más de $16,000 millones de pesos que se pidió tanto para el Gobierno. Entrar como para Agua y Drenaje.

Sin embargo, el Gobierno del Estado anunció que el Periódico Oficial, medio de difusión del estado donde se tendría que publicar este dictamen, tendría días inhábiles desde este 17 de diciembre y hasta el 6 de enero del 2026.

Estos días inhábiles provocarían que ante una falta de publicación del presupuesto aprobado o incluso de que se haga un veto, para posteriormente hacer modificaciones, se inicie el 2026 con una tácita de reconducción del presupuesto que se hizo en el 2025, el cual sólo incluiría un aumento proporcional al porcentaje de inflación del año enero curso.

