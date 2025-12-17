Aprueba congreso que autos eléctricos paguen refrendo

En una decisión que ha generado posturas encontradas sobre las políticas ambientales del estado, el Pleno del Congreso de Nuevo León aprobó por mayoría una reforma a la Ley de Control Vehicular, eliminando gran parte de las exenciones fiscales que anteriormente beneficiaban a los propietarios de autos híbridos y eléctricos.

Adiós al refrendo gratuito permanente

La modificación al Artículo 32 Bis establece un nuevo esquema de cobro para las unidades de bajas emisiones:

Vehículos Eléctricos: Dejarán de estar exentos de por vida. Ahora, solo gozarán de la exención del pago de refrendo anual una sola vez, aplicable únicamente al momento de su inscripción como coches nuevos.

Vehículos Híbridos: Perderán por completo el beneficio de la exención, debiendo cumplir con el pago del refrendo de manera regular.

División en el pleno

La iniciativa fue impulsada por el consenso de las bancadas del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano (MC). La presidenta del Congreso, Itzel Castillo, defendió la postura señalando que la medida busca avanzar en la agenda legislativa y de control vehicular. "Lo vemos viable por eso lo aprobamos a favor... Nosotros queremos trabajar", puntualizó.

Por el contrario, el bloque de Morena, PVEM y PT votó en contra, calificando la reforma como un retroceso ecológico. Mario Soto, coordinador de Morena, criticó la falta de coherencia entre el discurso ambiental del Gobierno Estatal y la eliminación de incentivos.

"Se me hace una incongruencia que el gobierno hable tanto de mejorar el medio ambiente y quite a los vehículos híbridos de poder tener descuentos. Resulta que siempre no, que sí van a tener que pagar", enfatizó Soto.

Todos parejos

Esta reforma se alinea con las proyecciones de la Tesorería Estatal. El pasado 24 de noviembre, el tesorero Carlos Garza Ibarra había adelantado que la intención es que todos los vehículos que circulan en la entidad contribuyan económicamente.

Según la administración estatal, la medida busca que el mantenimiento de la infraestructura vial sea costeado por todos los usuarios, independientemente del nivel de contaminación que generen sus motores.

Comentarios