Honra Museo FIFA a Jorge Campos con camiseta del Mundial 94

El Museo de la FIFA en Zúrich rinde homenaje al exfutbolista mexicano Jorge Campos, al incluir desde esta semana en su exposición "Football Fever" una de las camisetas que el legendario portero diseñó y usó durante la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994.

La prenda exhibida corresponde al duelo entre México e Irlanda, celebrado el 24 de junio de aquel año en Orlando, donde la selección mexicana se impuso 2-1.

El museo eligió esta pieza como parte de una muestra que explora los vínculos entre el fútbol, la cultura pop y la moda.

Jorge Campos, quien jugó 130 partidos con la selección mexicana, marcó una época no solo por su agilidad y reflejos bajo los tres palos, sino también por su estilo extravagante al vestir y su capacidad de jugar como delantero.

De hecho, es uno de los pocos arqueros en la historia con una cifra significativa de goles.

“Con apenas 1.70 metros de estatura, rompió los estándares propios de los guardametas gracias a su agilidad, su lectura de juego y una versatilidad sin igual”, subrayó el museo en su comunicado.

