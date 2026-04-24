Buscará Sheinbaum deportar a Fernando 'N' desde Argentina
Claudia Sheinbaum confirmó la detención en Argentina de Fernando 'N', presunto operador en una red de huachicol fiscal vinculada al contrabando de combustibles
- 24
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Abril
2026
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la captura en Argentina de Fernando “N”, identificado como uno de los principales objetivos en una investigación por delincuencia organizada vinculada al contrabando de hidrocarburos.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria detalló que el detenido se encontraba prófugo y fue localizado gracias a una ficha roja de Interpol.
Actualmente, dijo, se encuentra bajo custodia mientras se gestionan los mecanismos para su retorno a México.
“Está en este momento en Argentina y se están haciendo todas las gestiones necesarias (...) estamos esperando que haya deportación, dado que entró de manera ilegal”, explicó.
Lee la nota completa: Cae Fernando 'N', contralmirante de Marina en Argentina
El origen: un buque irregular en Tampico
La investigación se remonta a los primeros meses de 2025, cuando autoridades detectaron la llegada de un buque al puerto de Tampico con un permiso que declaraba transportar un producto distinto a combustible.
“Cuando se hacen todos los análisis se encuentra que tenía diésel, que estaba entrando de contrabando al país”, detalló la presidenta.
Este esquema permitía evadir impuestos mediante el uso de permisos temporales, lo que detonó una serie de acciones gubernamentales.
Medidas y red desarticulada
A partir del hallazgo, el gobierno federal implementó cuatro acciones clave:
- Prohibición de importación temporal de combustibles
- Refuerzo de vigilancia en aduanas
- Trazabilidad del hidrocarburo con apoyo de la Secretaría de Energía
- Apertura de investigación por parte de la Fiscalía General de la República
Sheinbaum reveló que la indagatoria derivó en órdenes de aprehensión y la detección de una red que involucraba a funcionarios, empresarios y presuntos factureros.
“Esta carpeta de investigación ha dado una red que existía, que ya no existe”, afirmó.
Posible deportación o extradición
El detenido ingresó a Argentina con documentos falsos, lo que abre la puerta a una deportación inmediata. No obstante, el gobierno mexicano también contempla la vía de extradición.
Por otra parte, la jefa del Ejecutivo subrayó que será la Fiscalía quien determine el nivel de responsabilidad del implicado dentro de la red criminal.
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