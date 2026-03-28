Inaugura Gianni Infantino galería 'Álbum Épico' en Iztapalapa

En un movimiento que rompió con los protocolos tradicionales del fútbol de élite, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sorprendió a los habitantes de la alcaldía Iztapalapa al encabezar un acto institucional junto a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada. El encuentro tuvo lugar apenas unas horas antes de la histórica reapertura del Estadio Azteca. Fútbol ára todos La visita no fue casualidad. Infantino acudió a la demarcación para inaugurar una exposición cultural dedicada al impacto social del balompié en la capital mexicana. Acompañado por autoridades locales, el dirigente internacional recorrió el espacio expositivo, subrayando una narrativa de inclusión que busca llevar la "fiesta grande" más allá de los palcos de lujo. "Este tipo de acciones refuerzan la idea de que la fiesta futbolística no se limitará únicamente al estadio, sino que busca involucrar a la ciudad en su conjunto", señalaron usuarios en redes sociales, donde las imágenes del directivo en el corazón de Iztapalapa se volvieron virales.

El renacimiento de un coloso

El simbolismo de la visita ocurre en la antesala de un momento crítico para el deporte nacional: la inauguración del renovado Estadio Azteca. El inmueble, que ha sido testigo de la gloria de Pelé y Maradona, inicia hoy una nueva etapa con el enfrentamiento entre las selecciones de México y Portugal.

Este partido no solo representa un duelo de alto nivel, sino el arranque simbólico del camino hacia el torneo internacional de Norteamérica, posicionando a la Ciudad de México como un eje central del calendario global.

La presencia de las máximas autoridades del fútbol en una de las zonas más pobladas y representativas de la ciudad deja claro que la estrategia para los próximos años es convertir el evento deportivo en un fenómeno cultural total, donde el arte y la participación ciudadana jueguen un papel tan importante como el balón.





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