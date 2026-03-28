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Nuevo León

Dictan prisión a mujer por extorsión en caso ‘Tía Paty’

Por otro lado, la defensa de César “N” solicitó la ampliación del término constitucional para que se determine su situación jurídica.

  • 28
  • Marzo
    2026

Una mujer fue vinculada a proceso por el delito de extorsión tras una audiencia derivada de una orden de aprehensión cumplida en marzo de 2026, relacionada con el caso identificado como “Tía Paty”. En la misma causa, un segundo imputado solicitó la ampliación del término para definir su situación jurídica.

¿Qué resolvió el juez en la audiencia?

Durante la audiencia, un Agente del Ministerio Público Investigador formuló imputación contra Astrid “N”, de 33 años, y César “N”, de 39 años, por hechos con características del delito de extorsión.

El juzgador determinó que existen datos de prueba suficientes que acreditan la posible participación de ambos en los hechos señalados, por lo que resolvió la situación jurídica de la mujer.

En el caso de Astrid “N”, se dictó auto de vinculación a proceso y se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, la cual deberá cumplir en un Centro de Reinserción Social Femenil Estatal. Además, se fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

¿Qué pasará con César “N”?

La defensa de César “N” solicitó la ampliación del término constitucional para que se determine su situación jurídica.

El juez concedió la petición y estableció que la audiencia continuará el 31 de marzo de 2026. Mientras tanto, también se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

Antecedentes del caso “Tía Paty”

Ambos imputados fueron detenidos el 25 de marzo de 2026 por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), en cumplimiento de una orden de aprehensión.

De acuerdo con las indagatorias, estarían relacionados con la operación de cuentas en redes sociales identificadas como “Tía Paty”, presuntamente utilizadas para la difusión de contenido y la exigencia de pagos a cambio de su eliminación.

Las investigaciones también contemplan posibles vínculos con esquemas de reclutamiento de mujeres para la promoción de servicios sexuales, así como el uso de identificaciones oficiales para la suplantación de identidad.


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