¡Aquí mando yo! Auténticos Intermedia derrota a Pumas

En una exhibición de contundencia y temple, los Auténticos Tigres de la UANL (3-1) firmaron su mejor actuación de la temporada al derrotar a domicilio 36-14 a los Pumas CU (3-1).

Con este resultado, la escuadra de San Nicolás de los Garza no solo le arrebató el invicto a los de la UNAM, sino que provocó un cuádruple empate en la cima de la Conferencia Dr. Jacinto Licea Mendoza.

Apuesta ganadora en los controles

El head coach Rolando Piña sorprendió al otorgar la titularidad al mariscal de campo Leonardo Monsiváis (10), quien respondió con creces a la confianza. Monsiváis dirigió con maestría los drives ofensivos y conectó dos pases de anotación, consolidándose como el motor que los felinos necesitaban para imponerse en patio ajeno.

Defensiva de hierro: la clave del triunfo

Si la ofensiva brilló, la defensiva norteña fue simplemente dominante. El departamento interceptó en tres ocasiones al pasador unamita Alejandro Gasca: dos cortesía de Fernando Jiménez (4) y una más de Luis Adrián Ochoa (7).

Ochoa se convirtió en el "jugador de hierro" del encuentro al sumar a su intercepción un bloqueo de gol de campo de 27 yardas. Por su parte, el linebacker Ángel Patricio Ortega (45) recuperó un fumble vital que cambió el rumbo del partido en el segundo cuarto.

Crónica de una remontada felina

El inicio fue incierto para la UANL. Un bloqueo en una patada de despeje permitió que Pumas CU se adelantara 7-0 apenas al arranque. Sin embargo, la resiliencia regia apareció pronto:

Primer Cuarto: César Aquiles Tello (17) recortó distancias con dos goles de campo (39 y 32 yardas), aprovechando un error del pateador local para dejar la pizarra 7-6.

Segundo Cuarto: Tras el fumble recuperado por Ortega, Monsiváis conectó un bombazo de 49 yardas con Marcelo Salinas (18) para darle la vuelta 12-7. Aunque Pumas respondió con un regreso de kick-off de 89 yardas, la dupla Monsiváis-Salinas volvió a aparecer con un espectacular pase de 63 yardas para retomar la ventaja 19-14 antes del descanso.

Sentencia en la segunda mitad

Al regreso de los vestidores, los Auténticos no quitaron el pie del acelerador. Diego Villarreal (22) amplió la ventaja con un acarreo de 13 yardas (26-14).

Pumas CU tuvo su oportunidad de oro tras un gran regreso de patada que los dejó en zona roja, pero un pase soltado en las diagonales por Iván René Sotelo y el posterior bloqueo de gol de campo de Luis Adrián Ochoa terminaron por aniquilar el ánimo de los locales.

En el último cuarto, la UANL cerró la cuenta con un gol de campo de 27 yardas de Tello —quien sumó 12 puntos totales en el juego— y un segundo touchdown terrestre de Diego Villarreal para sellar el definitivo 36-14.





Comentarios