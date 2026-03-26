Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_03_26_at_12_46_15_AM_b0ade2fd13
Deportes

Inicia fiesta del Mundial con repechaje intercontinental

Nuevo León será escenario del Play-Off mundialistas con dos partidos… y el primero será este jueves entre Bolivia y Surinam en la semifinal en Gigante de Acero

  • 26
  • Marzo
    2026

La fiesta de la edición 23 de la Copa del Mundo comienza a “invadir” a la Sultana del Norte, ya que este jueves se llevará a cabo el primero de dos juegos del repechaje o play-off intercontinental, fase en la cual se disputa un boleto para el Mundial de futbol 2026.

A las 16:00 horas en el Estadio Monterrey, la selección de Bolivia recibe a su similar de Surinam; el ganador de este encuentro, que representa una semifinal, avanza a la final que se jugará el martes de la próxima semana en el mismo escenario, pero a las 21:00 horas, ante Irak.

El vencedor de este último cotejo avanza a la justa mundialista, que arranca el próximo jueves 11 de junio en México, Estados Unidos y Canadá.

Ficha

Fútbol
Repechaje o play-off intercontinental 2026
Semifinal
Bolivia vs. Surinam
Estadio Monterrey
16:00 horas - Hoy jueves
VIX

El ganador se medirá en la final a la selección de Irak el próximo martes a las 21:00 horas en el Estadio Monterrey.

Tómalo en cuenta

Datos interesantes de las tres selecciones que participarán en el repechaje o play-off intercontinental en el Estadio Monterrey:

Bolivia

  • Busca su cuarta participación mundialista.
  • Compitió por última vez en 1994.
  • En diciembre venció 1-0 a Brasil y consiguió el acceso.

Surinam

  • Nunca ha jugado una Copa Mundial.
  • Clasificó como segundo lugar del Grupo A de la Ronda Final de las Eliminatorias de la Concacaf.
  • La Federación Surinamesa de Futbol es llamada “Surinaamse Voetbal Bond” (SVB) y fue fundada en 1920 y se afilió a la FIFA en 1929.

Irak

  • Debutó en la Copa Mundial en México 1986.
  • Tras ganar la Copa Asiática 2007, jugó la Copa Confederaciones de la FIFA en 2009.
  • Venció a Emiratos Árabes Unidos en el repechaje asiático y obtuvo el boleto.

Play-off intercontinental, con 'sabor' a Mundial

Estas son las semifinales del repechaje del Mundial 2026. En estos duelos, en caso de empate, habrá tiempo extra. De permanecer la igualada en el alargue, habrá serie de penaltis. Estos son los duelos de repesca:

Este jueves

  • 11:00 horas: Turquía Vs. Rumania, en Estambul
  • 13:45 horas: Eslovaquia Vs. Kosovo, en Bratislava
  • 13:45 horas: Gales Vs. Bosnia y Herzegovina, en Cardiff
  • 13:45 horas: Italia Vs. Irlanda del Norte, en Bérgamo
  • 13:45 horas: Ucrania Vs. Suecia, en Valencia
  • 13:45 horas: Polonia Vs. Albania, en Varsovia
  • 13:45 horas: República Checa Vs. Irlanda, en Praga
  • 13:45 horas: Dinamarca Vs. Macedonia del Norte, en Copenhague
  • 16:00 horas: Bolivia Vs. Surinam, en Monterrey
  • 21:00 horas: Nueva Caledonia Vs. Jamaica, en Guadalajara

Todos son horarios de Monterrey


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

uefa_rival_mexico_2af2438d1b
México espera rival: Europa define último cupo al Grupo A
rgrewg_8008ac5bd5
Guadalupe, ¡listo para la fiesta rumbo al Mundial!
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_4_b9ff6dedfe
Bolivianos abarrotan hotel de su selección previo al Repechaje
publicidad

Últimas Noticias

waldo_fernandez_otorga_perdon_karina_barron_c5eeb9dd8a
Llegan a un acuerdo y otorgan perdón a Karina Barrón
juez_congreso_84da66bd51
Niega juez cancelar juicio contra Nicolás Maduro y Cilia Flores
3ec8149a_29c2_498d_928f_1ae374707262_31f548c34f
Operativo federal clausura pozos ilegales en Cuatro Ciénegas
publicidad

Más Vistas

Adrian_de_la_Garza_a34ee033a8
Inaugura Adrián de la Garza operativo por Semana Santa
nl_uber_aeropuerto_de40106174
Hostiga Guardia Nacional a taxis de plataforma en el Aeropuerto
EH_DOS_FOTOS_63_5f890f4e63
Denuncia mujer estafa al vender reloj de lujo en San Pedro
publicidad
×