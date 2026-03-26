Inicia fiesta del Mundial con repechaje intercontinental

La fiesta de la edición 23 de la Copa del Mundo comienza a “invadir” a la Sultana del Norte, ya que este jueves se llevará a cabo el primero de dos juegos del repechaje o play-off intercontinental, fase en la cual se disputa un boleto para el Mundial de futbol 2026.

A las 16:00 horas en el Estadio Monterrey, la selección de Bolivia recibe a su similar de Surinam; el ganador de este encuentro, que representa una semifinal, avanza a la final que se jugará el martes de la próxima semana en el mismo escenario, pero a las 21:00 horas, ante Irak.

El vencedor de este último cotejo avanza a la justa mundialista, que arranca el próximo jueves 11 de junio en México, Estados Unidos y Canadá.

Ficha

Fútbol

Repechaje o play-off intercontinental 2026

Semifinal

Bolivia vs. Surinam

Estadio Monterrey

16:00 horas - Hoy jueves

VIX

El ganador se medirá en la final a la selección de Irak el próximo martes a las 21:00 horas en el Estadio Monterrey.

Tómalo en cuenta

Datos interesantes de las tres selecciones que participarán en el repechaje o play-off intercontinental en el Estadio Monterrey:

Bolivia

Busca su cuarta participación mundialista.

Compitió por última vez en 1994.

En diciembre venció 1-0 a Brasil y consiguió el acceso.

Surinam

Nunca ha jugado una Copa Mundial.

Clasificó como segundo lugar del Grupo A de la Ronda Final de las Eliminatorias de la Concacaf.

La Federación Surinamesa de Futbol es llamada “Surinaamse Voetbal Bond” (SVB) y fue fundada en 1920 y se afilió a la FIFA en 1929.

Irak

Debutó en la Copa Mundial en México 1986.

Tras ganar la Copa Asiática 2007, jugó la Copa Confederaciones de la FIFA en 2009.

Venció a Emiratos Árabes Unidos en el repechaje asiático y obtuvo el boleto.

Play-off intercontinental, con 'sabor' a Mundial

Estas son las semifinales del repechaje del Mundial 2026. En estos duelos, en caso de empate, habrá tiempo extra. De permanecer la igualada en el alargue, habrá serie de penaltis. Estos son los duelos de repesca:

Este jueves

11:00 horas: Turquía Vs. Rumania, en Estambul

13:45 horas: Eslovaquia Vs. Kosovo, en Bratislava

13:45 horas: Gales Vs. Bosnia y Herzegovina, en Cardiff

13:45 horas: Italia Vs. Irlanda del Norte, en Bérgamo

13:45 horas: Ucrania Vs. Suecia, en Valencia

13:45 horas: Polonia Vs. Albania, en Varsovia

13:45 horas: República Checa Vs. Irlanda, en Praga

13:45 horas: Dinamarca Vs. Macedonia del Norte, en Copenhague

16:00 horas: Bolivia Vs. Surinam, en Monterrey

21:00 horas: Nueva Caledonia Vs. Jamaica, en Guadalajara

Todos son horarios de Monterrey

Comentarios