Inicia fiesta del Mundial con repechaje intercontinental
Nuevo León será escenario del Play-Off mundialistas con dos partidos… y el primero será este jueves entre Bolivia y Surinam en la semifinal en Gigante de Acero
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Marzo
2026
La fiesta de la edición 23 de la Copa del Mundo comienza a “invadir” a la Sultana del Norte, ya que este jueves se llevará a cabo el primero de dos juegos del repechaje o play-off intercontinental, fase en la cual se disputa un boleto para el Mundial de futbol 2026.
A las 16:00 horas en el Estadio Monterrey, la selección de Bolivia recibe a su similar de Surinam; el ganador de este encuentro, que representa una semifinal, avanza a la final que se jugará el martes de la próxima semana en el mismo escenario, pero a las 21:00 horas, ante Irak.
El vencedor de este último cotejo avanza a la justa mundialista, que arranca el próximo jueves 11 de junio en México, Estados Unidos y Canadá.
Ficha
Fútbol
Repechaje o play-off intercontinental 2026
Semifinal
Bolivia vs. Surinam
Estadio Monterrey
16:00 horas - Hoy jueves
VIX
El ganador se medirá en la final a la selección de Irak el próximo martes a las 21:00 horas en el Estadio Monterrey.
Tómalo en cuenta
Datos interesantes de las tres selecciones que participarán en el repechaje o play-off intercontinental en el Estadio Monterrey:
Bolivia
- Busca su cuarta participación mundialista.
- Compitió por última vez en 1994.
- En diciembre venció 1-0 a Brasil y consiguió el acceso.
Surinam
- Nunca ha jugado una Copa Mundial.
- Clasificó como segundo lugar del Grupo A de la Ronda Final de las Eliminatorias de la Concacaf.
- La Federación Surinamesa de Futbol es llamada “Surinaamse Voetbal Bond” (SVB) y fue fundada en 1920 y se afilió a la FIFA en 1929.
Irak
- Debutó en la Copa Mundial en México 1986.
- Tras ganar la Copa Asiática 2007, jugó la Copa Confederaciones de la FIFA en 2009.
- Venció a Emiratos Árabes Unidos en el repechaje asiático y obtuvo el boleto.
Play-off intercontinental, con 'sabor' a Mundial
Estas son las semifinales del repechaje del Mundial 2026. En estos duelos, en caso de empate, habrá tiempo extra. De permanecer la igualada en el alargue, habrá serie de penaltis. Estos son los duelos de repesca:
Este jueves
- 11:00 horas: Turquía Vs. Rumania, en Estambul
- 13:45 horas: Eslovaquia Vs. Kosovo, en Bratislava
- 13:45 horas: Gales Vs. Bosnia y Herzegovina, en Cardiff
- 13:45 horas: Italia Vs. Irlanda del Norte, en Bérgamo
- 13:45 horas: Ucrania Vs. Suecia, en Valencia
- 13:45 horas: Polonia Vs. Albania, en Varsovia
- 13:45 horas: República Checa Vs. Irlanda, en Praga
- 13:45 horas: Dinamarca Vs. Macedonia del Norte, en Copenhague
- 16:00 horas: Bolivia Vs. Surinam, en Monterrey
- 21:00 horas: Nueva Caledonia Vs. Jamaica, en Guadalajara
Todos son horarios de Monterrey
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