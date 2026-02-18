Podcast
Deportes

¡Inicio de oro! México brilla en el Panamericano de Pista Élite

El equipo femenil de velocidad ganó el oro en el arranque del Panamericano de Pista Élite Chile 2026 con tiempo de 47.162 segundos

  • 18
  • Febrero
    2026

México celebró este miércoles su primera medalla de oro en el Campeonato Panamericano de Pista Élite Chile 2026, luego de imponerse en la prueba femenina de velocidad por equipos durante la jornada inaugural.

El trío integrado por María José Vizcaíno, Yuli Verdugo y Luz Gaxiola se quedó con el primer lugar tras detener el cronómetro en 47.162 segundos en el Velódromo de Peñalolén, en Santiago, resultado que marca un inicio exitoso de la delegación mexicana en el certamen continental.

La victoria de las mexicanas fue cerrada, ya que superaron por 1.294 segundos al equipo de Colombia, encabezado por Stefany Cuadrado, junto a Marianis Salazar y Juliana Gaviria, que se quedó con la medalla de plata.

El podio lo completó Estados Unidos con la tercia conformada por Emily Hayes, Hayley Yoslov y Mckenna McKee, quienes finalizaron en la tercera posición.

El Campeonato Panamericano de Pista Élite Chile 2026 continuará este jueves y se extenderá hasta el domingo, periodo en el que se repartirán 22 títulos continentales —11 en la rama varonil y 11 en la femenil—, además de un total de 66 medallas.

La competencia, que alberga Chile por cuarta ocasión tras las ediciones de 1980, 1994 y 2015, otorgará puntos UCI clave para el ranking internacional rumbo a las Copas del Mundo y el proceso de clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.


