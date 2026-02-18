Podcast
Deportes

Suena el 'Volcan' para ser sede de entrenamiento mundialista

El Estadio Universitario está a un paso de ser sede oficial de entrenamiento para el Mundial 2026. Japón es la selección más adelantada para usar el inmueble

  • 18
  • Febrero
    2026

El Estadio Universitario está muy cerca de convertirse en sede oficial de entrenamiento para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Tras una última inspección de autoridades internacionales, el inmueble de Tigres cumpliría con todos los requisitos para ser utilizado durante el verano mundialista.

De acuerdo con reportes de un medio deportivo, el club ya firmó el contrato correspondiente para ceder las instalaciones durante el periodo del torneo. Incluso, especialistas enviados por la FIFA revisaron recientemente el estado del césped y dieron el visto bueno.

Japón toma ventaja

La Selección de Japón es la escuadra que lleva la delantera para instalarse en el llamado “Volcán”, según los reportes.

El conjunto asiático forma parte del Grupo F y disputará uno de sus encuentros en Monterrey, específicamente en el Estadio BBVA.

Cabe destacar que la ubicación estratégica de Nuevo León, cercana a la frontera con Estados Unidos, resulta atractiva para el combinado nipón, que también jugará en Dallas y Kansas City durante la fase de grupos.

Además del uso del estadio en el periodo oficial que determina la FIFA, la Asociación de Futbol de Japón mantiene conversaciones directas con Tigres para utilizar el Centro de Entrenamiento Tigres (CET) como base previa de adaptación.

Este espacio no está considerado formalmente como sede oficial del organismo internacional, por lo que el acuerdo sería exclusivamente entre el club regiomontano y la federación japonesa, además no se descarta la realización de un partido de preparación a puerta cerrada.

¿Y la Liguilla?

Una de las principales inquietudes de la afición era la posible toma de control del estadio por parte de la FIFA semanas antes del arranque del Mundial, situación que podría interferir con una eventual participación de Tigres en la Liguilla.

Sin embargo, las negociaciones incluyen una cláusula que permitiría al equipo disputar la fase final del torneo en su casa, aun cuando el inmueble esté contemplado como centro de entrenamiento mundialista.


