El Bodø/Glimt vence al Inter y sueña con los octavos de Champions

La Champions League suele presumir de jerarquías claras, pero cada temporada aparece un equipo dispuesto a romper el guion. En esta edición, el sorprendente protagonista es el modesto Bodø/Glimt, que volvió a sacudir el torneo con un resultado que lo acerca a una clasificación histórica.

El conjunto noruego confirmó que su papel de “Cenicienta” no es casualidad. Tras una fase de liga llena de resultados llamativos —incluidos empates ante Tottenham Hotspur y Borussia Dortmund, además de triunfos frente al Manchester City y el Atlético de Madrid—, el Bodø dio otro golpe de autoridad en el inicio del ‘playoff’.

Bodø/Glimt sorprende al Inter de Milán

El Bodø/Glimt dio la gran campanada del miércoles al imponerse 3-1 al Inter de Milán en la ida del repechaje rumbo a octavos de final.

En su estadio de césped artificial, el equipo noruego fue más contundente y capitalizó los errores defensivos del subcampeón europeo. El marcador se abrió al minuto 20, cuando Kasper Høgh habilitó de tacón a Fet para el 1-0.

El Inter reaccionó antes del descanso con el empate del joven Pio Esposito, pero en la segunda mitad el Bodø volvió a golpear. Hauge firmó el 2-1 con un potente disparo desde fuera del área y, apenas tres minutos después, el propio Høgh sentenció el 3-1.

Con la desventaja de dos goles, el conjunto italiano estará obligado a remontar en San Siro, mientras que el club noruego se ilusiona con alcanzar por primera vez los octavos de final.

Atlético de Madrid se complica

En otro de los duelos de la jornada, el Atlético de Madrid dejó escapar una ventaja de dos goles y empató 3-3 ante el Club Brujas, resultado que mantiene la eliminatoria completamente abierta.

El equipo rojiblanco parecía encaminado tras irse 0-2 al descanso con tantos de Julián Álvarez —de penal tras revisión del VAR— y Lookman.

Sin embargo, el conjunto belga reaccionó con goles de Onyedika y Tresoldi. Un autogol de Ordóñez devolvió momentáneamente la ventaja al Atlético, pero en los minutos finales Tzolis firmó el 3-3 definitivo.

La serie se definirá ahora en el Metropolitano.

Leverkusen encarrila su pase

Quien sí dio un paso firme fue el Bayer Leverkusen, que venció 0-2 al Olympiacos en El Pireo.

El triunfo alemán llegó gracias a un doblete de Patrik Schick en apenas tres minutos del segundo tiempo. El delantero abrió el marcador al 60 y poco después sentenció de cabeza tras un tiro de esquina.

Con esta ventaja, el Leverkusen queda muy cerca de los octavos, mientras que el Olympiacos necesitará una remontada casi milagrosa.

