Se roba miradas 'perro atleta' en la final de esquí olímpico

Los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 tuvieron un “atleta olímpico” inesperado. En medio de la intensidad de las finales de esquí de fondo, un competidor de cuatro patas decidió robarse el protagonismo al saltar a la pista y "competir" hombro a hombro con las mejores atletas del mundo.

El incidente se registró durante la recta final de las series de velocidad por equipos femeninos.

Mientras las esquiadoras de élite realizaban su último esfuerzo hacia la meta, un perro se adentró en el trazado, recorriendo a toda velocidad la recta principal ante la mirada atónita de los jueces y el júbilo de los espectadores.

A pesar de la distracción, las competidoras mantuvieron la concentración absoluta en sus tiempos de carrera.

El canino, ajeno a los protocolos internacionales, cruzó la línea de meta entre vítores de la grada antes de ser retenido de manera segura por el personal del recinto.

De acuerdo con el reporte oficial de los organizadores, el perro se escapó de su dueño mientras paseaba por un sendero cercano a las instalaciones olímpicas.

Al final, el perrito fue recuperado ileso y devuelto a su propietario tras el breve momento de fama mundial.

Más allá de la anécdota, el evento deportivo de hoy marcó un hito sin precedentes para el olimpismo invernal.

En esa misma pista, el noruego Johannes Hoesflot Klaebo consolidó su leyenda al ganar su décima medalla de oro, estableciendo un récord histórico y sumando su quinta presea dorada tan solo en estos Juegos de Milán-Cortina 2026.

