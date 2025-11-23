Italia retiene la Copa Davis con victoria 2-0 sobre España
Matteo Berrettini y Flavio Cobolli ganaron sus partidos individuales para darle a los italianos una ventaja inalcanzable de 2-0 sobre España
Italia reafirmó este domingo su dominio en el tenis masculino al conquistar su cuarto título de la Copa Davis y el tercero de manera consecutiva, sin necesidad de contar con su principal figura, Jannik Sinner.
Matteo Berrettini y Flavio Cobolli se encargaron de asegurar la victoria al ganar sus respectivos duelos individuales frente a España, lo que otorgó a los italianos una ventaja definitiva de 2-0 en la final.
Con este triunfo, Italia se consolida como la potencia actual de la competencia, siendo la primera nación en hilar tres campeonatos seguidos desde que Estados Unidos lograra cinco entre 1968 y 1972.
Sinner, número dos del mundo y protagonista clave en los dos títulos previos, decidió ausentarse de la competición para enfocarse en su preparación de cara a la próxima temporada. Aun así, el equipo italiano demostró solidez y profundidad para mantenerse en la cima del tenis por equipos.
