Cerrar X
AP_25327691388225_a644054033
Deportes

Italia retiene la Copa Davis con victoria 2-0 sobre España

Matteo Berrettini y Flavio Cobolli ganaron sus partidos individuales para darle a los italianos una ventaja inalcanzable de 2-0 sobre España

  • 23
  • Noviembre
    2025

Italia reafirmó este domingo su dominio en el tenis masculino al conquistar su cuarto título de la Copa Davis y el tercero de manera consecutiva, sin necesidad de contar con su principal figura, Jannik Sinner.

Matteo Berrettini y Flavio Cobolli se encargaron de asegurar la victoria al ganar sus respectivos duelos individuales frente a España, lo que otorgó a los italianos una ventaja definitiva de 2-0 en la final.

Con este triunfo, Italia se consolida como la potencia actual de la competencia, siendo la primera nación en hilar tres campeonatos seguidos desde que Estados Unidos lograra cinco entre 1968 y 1972.

Sinner, número dos del mundo y protagonista clave en los dos títulos previos, decidió ausentarse de la competición para enfocarse en su preparación de cara a la próxima temporada. Aun así, el equipo italiano demostró solidez y profundidad para mantenerse en la cima del tenis por equipos.


Comentarios

publicidad
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_11_23_at_11_13_29_PM_860a58f5aa
Tarik Othón se lleva la noche… ¡Y sale por la puerta grande! 
deportes_prepa_2_basket_ba9e32579b
Vaqueros de la Preparatoria 2 brillan en basquetbol de la UANL
AP_25328040434251_f699f4d0ab
Dallas remonta 21 puntos y vencen 24-21 a Eagles
publicidad

Últimas Noticias

tamaulipas_manifetsaciones_b360c0d98c
Llama secretario General de Gobierno al diálogo con manifestantes
mexico_honduras_reunion_c018c208ba
Abordarán México y Honduras temas de América Latina y el Caribe
EH_UNA_FOTO_2025_11_24_T092400_703_25f6838cb7
Comienzan bloqueos carreteros en la zona de Tampico
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_11_22_T122357_787_c2b60f9fa5
Fallece actor Xavier del Valle, de 'El Señor de los Cielos'
EH_UNA_FOTO_1_ab0db635aa
Amor por los Desaparecidos localiza cuerpo de mujer en Reynosa
EH_UNA_FOTO_2025_11_22_T073131_159_f0c8c2444d
Hallan restos óseos en crematorio ilegal de mascotas en Monterrey
publicidad
×