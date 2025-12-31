Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_12_31_T161523_582_addef5c47d
Deportes

Luis Díaz lanza canción para cerrar 2025 lleno de gratitud

El jugador colombiano presentó su canción 'La promesa', una canción de agradecimiento que marca su debut musical y resume su camino en el futbol y la vida

  • 31
  • Diciembre
    2025

El futbolista colombiano Luis Díaz, figura del Bayern Munich, cerró el 2025 de una manera distinta a la habitual: no con goles ni asistencias, sino con el lanzamiento de “La promesa”, una canción con la que expresó su agradecimiento por el momento que atraviesa dentro y fuera de las canchas.

A través de sus redes sociales, el atacante compartió un mensaje cargado de fe y emoción, en el que destacó el papel de Dios y de su familia en su crecimiento personal y profesional.

Un mensaje de fe y agradecimiento

“Hoy cierro este 2025 agradeciendo. A Dios, por guiar cada paso, por darme fuerzas cuando el camino se volvió cuesta arriba”, escribió Díaz en Instagram, donde también agradeció el respaldo constante de su familia en los momentos más difíciles.

El delantero explicó que la canción “nace desde lo más profundo del corazón” y representa un camino marcado por la fe, el esfuerzo y el amor.

Un año destacado en lo deportivo

Durante 2025, Díaz disputó 58 partidos con el Liverpool, el Bayern Munich y la selección de Colombia, en los que anotó 24 goles y registró 13 asistencias, consolidándose como uno de los futbolistas colombianos más influyentes del momento.

EH UNA FOTO - 2025-12-31T161523.582.jpg

Debut artístico con raíces colombianas

La promesa marca el inicio formal de la faceta musical de Luis Díaz, quien ya había incursionado en 2024 cantando versos de El ritmo que nos une, del reguetonero Ryan Castro.

G9hsrwbWUAAy1vL.jfif

En esta ocasión, el futbolista se unió a los cantantes colombianos Juanda Iriarte y Nelsen, en un tema con base rítmica de champeta, género tradicional del Caribe colombiano.

Un videoclip lleno de historia

El videoclip fue grabado en Barrancas, La Guajira, pueblo natal de Díaz, y recorre su trayectoria desde sus inicios en el Barranquilla FC, pasando por Junior, Oporto, Liverpool, donde conquistó cinco títulos, hasta su actualidad con el Bayern Munich.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

607279795_18561534727054776_1419630988094069194_n_5ad993dad1
Thalía se reencuentra con sus telenovelas gracias a la IA
yolanda_andrade_enfermedad_eb6dd542ec
Revela Yolanda Andrade que padece Esclerosis Lateral Amiotrófica
tigres_rayados_navidad_8630a63606
Rayados y Tigres envían mensajes navideños a su afición
publicidad

Últimas Noticias

Pirotecnia_deja_incendios_y_personas_lesionadas_en_Ano_Nuevo_2026_b4ee6422a4
Pirotecnia deja incendios y personas lesionadas en Año Nuevo 2026
Palo_encebado_cumple_mas_de_40_anos_como_tradicion_en_Reynosa_3dc73aea3b
'Palo encebado' cumple más de 40 años como tradición en Reynosa
Localizan_mas_restos_humanos_en_area_rural_de_Gustavo_Diaz_Ordaz_8adf0cfc13
Localizan más restos humanos en área rural de Gustavo Díaz Ordaz
publicidad

Más Vistas

que_bancos_abriran_el_31_y_1_de_enero_494e693f19
¿Qué bancos abren el 31 de diciembre y 1 de enero?
IMG_6055_2f9a6dcd35
Largas filas en módulos vehiculares en el último día del año
deportes_lucas_barbosa_rayados_b960f231f1
Rayados buscará reforzar más su ataque con un jugador de Brasil
publicidad
×