Luis Díaz lanza canción para cerrar 2025 lleno de gratitud

El futbolista colombiano Luis Díaz, figura del Bayern Munich, cerró el 2025 de una manera distinta a la habitual: no con goles ni asistencias, sino con el lanzamiento de “La promesa”, una canción con la que expresó su agradecimiento por el momento que atraviesa dentro y fuera de las canchas.

A través de sus redes sociales, el atacante compartió un mensaje cargado de fe y emoción, en el que destacó el papel de Dios y de su familia en su crecimiento personal y profesional.

Un mensaje de fe y agradecimiento

“Hoy cierro este 2025 agradeciendo. A Dios, por guiar cada paso, por darme fuerzas cuando el camino se volvió cuesta arriba”, escribió Díaz en Instagram, donde también agradeció el respaldo constante de su familia en los momentos más difíciles.

El delantero explicó que la canción “nace desde lo más profundo del corazón” y representa un camino marcado por la fe, el esfuerzo y el amor.

Un año destacado en lo deportivo

Durante 2025, Díaz disputó 58 partidos con el Liverpool, el Bayern Munich y la selección de Colombia, en los que anotó 24 goles y registró 13 asistencias, consolidándose como uno de los futbolistas colombianos más influyentes del momento.

Debut artístico con raíces colombianas

La promesa marca el inicio formal de la faceta musical de Luis Díaz, quien ya había incursionado en 2024 cantando versos de El ritmo que nos une, del reguetonero Ryan Castro.

En esta ocasión, el futbolista se unió a los cantantes colombianos Juanda Iriarte y Nelsen, en un tema con base rítmica de champeta, género tradicional del Caribe colombiano.

Un videoclip lleno de historia

El videoclip fue grabado en Barrancas, La Guajira, pueblo natal de Díaz, y recorre su trayectoria desde sus inicios en el Barranquilla FC, pasando por Junior, Oporto, Liverpool, donde conquistó cinco títulos, hasta su actualidad con el Bayern Munich.

