Más de 4000 corredores se dan cita en el Reto Final 2025

Desde el icónico Parque Fundidora se llevó a cabo la última carrera del año llamada "la última y nos vamos" donde participaron y desafiaron el frío de la ciudad para cumplir con el recorrido y llegar a la ansiada meta con algún grato reconocimiento.

En la carrera de 5 kilómetros el primer lugar se lo llevó Milton Alberto Pacheco González del Deportivo Fénix quien cruzó la meta en un tiempo de 15:37 segundos, el segundo y tercer lugar de la carrera en esta categoría lo consiguieron Erick Alejandro Domínguez y Francisco Alberto Pachicano Pérez con tiempo de 15:42 y 15:55 donde los últimos dos no solo compartieron el podio, sino que también comparten equipo al ser parte del conjunto Trotime.

Durante la categoría femenil Valeria Pachicano Mejía se llevó la competencia al cumplir con el trayecto con un tiempo marcado de 19 minutos y 40 segundos, Rebeca Sofía Rivero Franco obtuvo el segundo lugar con un tiempo de 20:17, el podio de esta carrera lo completó María Quintana Espinoza con un tiempo de 20:29 para obtener la medalla de bronce.

El cronómetro siguió su curso y, uno a uno, los corredores de la competencia “La Última y Nos Vamos” comenzaron a cruzar la meta, ubicada en un entorno emblemático del paseo turístico regiomontano, con el Lago de los Patos y la Plaza B.O.F. como marco principal.

Tras completar los 10 kilómetros del circuito que incluyó el Paseo Santa Lucía y el Parque España, bajo el trazado de TROTIME, Juan Joel Pacheco se consagró como ganador absoluto al detener el reloj en 32 minutos y 18 segundos.

La lucha por los primeros lugares se mantuvo intensa, con Simón Jasiel Martínez Díaz asegurando el segundo puesto gracias a un tiempo de 33:42, mientras que Daniel Moisés Torres Salazar completó el podio al registrar 34:41 en una jornada marcada por el alto nivel competitivo.

En la rama femenil, el cierre fue digno de una auténtica fiesta deportiva, Yeini Santacruz Gómez protagonizó un espectacular remate final a escasos 300 metros de la meta, logrando imponerse con un tiempo de 40:31.

Muy de cerca llegó Rocío Esmeralda Pulido, quien con 40:36 se quedó con la segunda posición, en una batalla que mantuvo al público expectante hasta el último instante, el tercer lugar fue para Denisse Justiniano Pardo, corredora libre, quien cruzó la meta con marca de 42:03.

Fin de la temporada 2025

Con la conclusión del 5 y 10K Reto Final La Última y Nos Vamos, el calendario oficial de carreras de ruta de Nuevo León 2025 llegó a su fin de la misma manera en que comenzó, convertido en una gran celebración deportiva, más allá de la competencia y los resultados, el evento reafirmó su propósito de promover la actividad física, el cuidado de la salud y la convivencia, en un ambiente festivo que invitó a disfrutar cada kilómetro recorrido.

