Bills dirá adiós al Highmark Stadium en un cierre agridulce

Los de Nueva York podría jugar su ultimo juego en casa este domingo, pero esto cambiaría con una victoria que podría darles un juego en casa en playoffs

  • 31
  • Diciembre
    2025

Después de más de medio siglo de actividad, los Buffalo Bills dirán adiós este domingo al Highmark Stadium, aunque el cierre no llegará en el mejor momento deportivo para la franquicia.

A pesar de que al inicio de la temporada el equipo de Nueva York se perfilaba como un serio contendiente no solo para ganar su división, sino también para pelear por la Conferencia Americana, el panorama cambió drásticamente y ahora los Bills solo aspiran a mejorar su posición como séptimo sembrado rumbo a los playoffs.

Último juego en casa ante los Jets

El último partido en el histórico inmueble será frente a los New York Jets, encuentro para el cual la franquicia planea una jornada especial en honor a la Bills Mafia y a todos los aficionados que han acompañado al equipo durante décadas en el estadio.

Sin embargo, todo indica que Buffalo no utilizará a todas sus armas, ya que el margen de maniobra es limitado.

Actualmente ubicados como séptimos sembrados de la AFC, los Bills solo podrían ascender un puesto en la llave de playoffs con una victoria, sin mayores implicaciones en el panorama general.

Estrategia y objetivos individuales

En caso de vencer a los Jets, Buffalo cerraría la temporada regular con récord positivo, además de mantener viva la posibilidad de disputar un partido de playoffs en su estadio, lo que sería la última ocasión antes del cambio de sede.

Para este compromiso se espera que solo algunos titulares vean acción, principalmente para cumplir objetivos individuales de rendimiento, mientras que otros jugadores participarían para mantener ritmo competitivo o acercarse a marcas de franquicia o de la NFL.

Homenaje al pasado

Como parte del simbolismo de la despedida, los Bills utilizarán cascos rojos alternativos, un homenaje a los equipos que disputaron el Super Bowl y dominaron la NFL durante la década de 1990, una de las etapas más emblemáticas en la historia de la franquicia.

Así, Buffalo cerrará un capítulo histórico en el Highmark Stadium, con la esperanza de que el adiós pueda extenderse un poco más en la postemporada.


