Jamie Vardy se despide del Leicester City tras 13 temporadas

Jamie Vardy, el delantero de 38 años, confirmó su salida del Leicester City tras 13 temporadas que marcaron una era.

Considerado el mejor jugador en la historia del club, dirá adiós al equipo con el que escribió una de las gestas más memorables del futbol inglés.

Vardy llegó al Leicester en 2012 desde el modesto Fleetwood Town, en una operación de apenas un millón de libras. Lo que parecía un fichaje de bajo perfil se convirtió en el punto de partida de una historia legendaria: la del goleador que desafió las probabilidades y lideró a un equipo sin estrellas al título de la Premier League en 2016.

Con 198 goles en casi 500 partidos, Vardy no solo es el máximo anotador moderno del Leicester, sino también el rostro visible de la hazaña que culminó con el campeonato más improbable de la historia reciente del futbol europeo.

Su racha de 11 partidos consecutivos marcando en la campaña 2015-16 lo consagró como uno de los grandes delanteros de su generación.

En un comunicado oficial, el Leicester City expresó:

“Podemos confirmar que el legendario atacante Jamie Vardy abandonará el club este verano después de 13 temporadas, a lo largo de las que se ha convertido en el jugador más grande de nuestra historia".

Además de la Premier League, Vardy fue pieza clave en la obtención de la FA Cup en 2021 y en la campaña de Champions League 2016-17, cuando los “Foxes” llegaron a cuartos de final. Pero más allá de los títulos, su entrega, liderazgo y pasión marcaron un antes y un después para el club.

Con el equipo actualmente en zona de descenso y sumando apenas 18 puntos en 33 partidos, Vardy lamentó no despedirse en mejores circunstancias.

“Estoy devastado porque no me voy después de una temporada mejor. No es así como quería que terminara mi carrera aquí”, confesó el delantero.

