deportes_jayson_tatum_3a4230c40b
Deportes

Jayson Tatum será asesor voluntario de baloncesto en Duke

El astro de los Celtics apoyará a su ex alama mater como asesor voluntario, guiando a los jugadores en desarrollo, marca personal y cultura de equipo

  • 07
  • Octubre
    2025

Este martes, la Universidad de Duke en Carolina del Norte anunció que la estrella de los Boston Celtics de la NBA, Jayson Tatum, desempeñará un papel de asesor voluntario para la institución como "director de baloncesto".

Actualmente, el exjugador de los Duke Blue Devils se encuentra recuperándose de una rotura del tendón de Aquiles derecho, lesión que sufrió en mayo durante los playoffs de la NBA.

En el comunicado, la Universidad informó que las tareas de Tatum incluirán visitas presenciales al equipo para discutir desarrollo, profesionalismo y cultura de conjunto, así como mentoría a los deportistas en áreas como gestión de carrera, construcción de una marca personal o manejo de las exigencias de tiempo como atleta universitario.

La estrella de los Celtics también participará en reuniones virtuales periódicas con el equipo o discutirá la construcción de la plantilla con el entrenador Jon Scheyer.

Apenas el pasado viernes, Tatum asistió al evento de pretemporada de su universidad, "Countdown to Craziness".

Jason Tatum fue una estrella de un solo año para Duke, pues después de su única temporada universitaria, en 2017 fue seleccionado por los Boston Celtics con el tercer pick global del draft.

Después de haber sido seleccionado por los Celtics, no paró de demostrar su nivel hasta convertirse en uno de los mejores jugadores de la liga y ayudó a Boston a ganar el campeonato de 2024.


