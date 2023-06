Jorge Messi admite que a Leo 'le gustaría' volver al Barça

Jorge Messi, padre y representante de Leo Messi, aseguró que al astro argentino 'le gustaría' volver al Barcelona este verano.

De visita en Barcelona, Jorge Messi respondió escuetamente a preguntas de reporteros que hacían guardia en la calle tras la que habría sido una reunión con el presidente del club, Joan Laporta.

El padre del crack esquivó muchas de las preguntas, pero reconoció que a Messi “le gustaría volver” al club donde ha militado durante la mayor parte de su carrera.

A un cuestionamiento sobre si el retorno de Messi era posible, el padre recalcó que no hay “nada concreto” hasta el momento.

“Tenemos que hablar de millones de cosas, pero le encantaría volver. Leo quiere volver al Barça y a mi también me gustaría que vuelva. Confiamos en que Leo pueda regresar, es una opción”, añadió el padre.

La institución azulgrana ha emprendido una reestructuración de sus finanzas en procura de poder asumir el costo de traer a Messi en caso que el campeón mundial decida volver a la Liga española tras una etapa de dos temporadas con el Paris Saint-Germain.

El PSG anunció el pasado fin de semana que Messi no permanecerá en el club francés cuando su contrato finalice este mes, y el jugador estaría barajando lucrativas ofertas del Al-Hilal en Arabia Saudí y el Inter Miami de la MLS de Estados Unidos.

Pero el Barça siempre ha sido una opción. Después de todo, es el club donde se formó y encandiló durante casi dos décadas tras marcharse al PSG en 2021 en medio de la agobiante crisis financiera del conjunto catalán.

La situación financiera del Barça ha mejorado, pero añadir a Messi a la plantilla complicaría más las gestiones del club de cumplir con los estrictos controles de ‘fair play’ financiero de la Liga española.

El club ha mantenido contactos con la Liga para establecer un tope salarial adecuado con miras a la próxima temporada.

Aún no han podido inscribir a varios jugadores que forman parte de su cantera, como el volante Gavi, pero han ahorrado significativamente en su masa salarial tras las salidas de veteranos como Sergio Busquets y Jordi Alba.

'Me gustaría mucho que volviera Leo. Lo sabe, he hablado con él', dijo el técnico del Barcelona, Xavi Hernández.

“A nivel de equipo, sería espectacular. No estoy nervioso, estoy expectante. Me haría especial ilusión, no sólo como entrenador sino como culé. Es un jugador espectacular y nos puede ayudar en muchas facetas. Pero es su decisión, entendería cualquier escenario”.