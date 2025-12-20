Tren Interoceánico choca con un tráiler en Chiapas

La mañana de este sábado se registró un accidente ferroviario en el municipio de Pichucalco, luego de que un camión de carga intentara ganarle el paso al Tren Interoceánico, provocando una colisión que movilizó a los cuerpos de emergencia. Pese al impacto, las autoridades confirmaron que el incidente no dejó víctimas ni personas lesionadas.

Los detalles del incidente

De acuerdo con un comunicado oficial emitido por el Ferrocarril Interoceánico a través de sus redes sociales, el choque ocurrió a las 9:55 horas local. El tren, que cubría la ruta de Coatzacoalcos a Pakal Ná, transportaba en ese momento a 148 pasajeros, además de la tripulación de servicio.

"Ninguno de los 148 pasajeros que viajaban en el tren ni la tripulación reportan algún tipo de lesiones, y no se reportan pérdidas humanas", detalló el informe oficial, brindando alivio a los familiares de los viajeros.

Daños materiales y plan de contingencia

Aunque no hubo heridos, la colisión causó daños de consideración en la máquina del tren, lo que imposibilitó que continuara con su trayecto habitual.

Ante esta situación, la administración del ferrocarril activó de inmediato un plan de contingencia para evitar que los usuarios quedaran varados en la zona.

Para apoyar en la situación se enviaron autobuses y otra unidad ferroviaria para recoger a los pasajeros y asegurar que llegaran a sus destinos finales, de igual manera, el personal del proyecto estratégico supervisó las maniobras de transbordo.

Compromiso con el desarrollo regional

El Tren Interoceánico, una de las obras de infraestructura clave en el sureste mexicano —cuya primera etapa fue inaugurada durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador—, aprovechó el comunicado para reiterar su compromiso con la operación responsable y la seguridad de sus usuarios.

Las autoridades hicieron un llamado a los conductores de vehículos de carga y particulares a respetar los señalamientos viales y el derecho de paso del tren para prevenir futuros accidentes en este corredor estratégico para el desarrollo de las comunidades de la región.

Con información de agencias

Comentarios