Deportes

José Cardozo sigue siendo el mejor extranjero en México: Paulinho

Paulinho desató un nuevo debate al asegurar que José Cardozo sigue siendo el máximo referente extranjero en México, por encima de André-Pierre Gignac

  • 11
  • Diciembre
    2025

El delantero del Toluca, y tricampeón de goleo en la Liga MX, Paulinho, afirmó que José Saturnino Cardozo sigue ocupando el lugar más alto en el fútbol mexicano, incluso por encima de André-Pierre Gignac.

“Cardozo es el número uno”, afirma el goleador del Toluca

En conferencia de prensa, el portugués no dudó en colocar al histórico paraguayo como el máximo referente extranjero del balompié nacional. Para él, la huella que dejó el exdelantero de los Diablos Rojos aún no ha sido igualada.

“Después de Cardozo, Gignac tiene una historia muy buena en México. Pero Cardozo es el número uno. Yo quiero hacer historia como él”, señaló Paulinho, quien vive su mejor etapa desde su llegada al futbol mexicano.

El portugués reconoce su distancia respecto a los históricos

Pese a su gran momento individual, Paulinho admitió que todavía está lejos de alcanzar lo hecho por ambas figuras.

Aseguró que necesita títulos, regularidad y tiempo para aspirar a una comparación real.

“Para estar en esa conversación necesito títulos. El club decidirá si sigo, pero la motivación la tengo”, señaló.

Gignac, un rival que también respeta

Cabe destacar que la referencia a Gignac no fue menor, ya que para Paulinho, el francés es el extranjero más exitoso del futbol mexicano en la última década, un competidor al que se enfrenta constantemente en la lucha por el protagonismo goleador.

Toluca, entre bajas sensibles y aspiraciones

En la misma comparecencia, Marcel Ruiz habló de la ausencia de Alexis Vega, a quien definió como un jugador irremplazable.

“Mientras no esté, lo representaré de la mejor manera”, dijo.

Por su parte, Federico Pereira destacó que Tigres es un rival complejo en todas sus líneas y reconoció que Gignac exige máxima atención defensiva.

Añadió además que mantiene el sueño de llegar a la Selección Uruguaya rumbo al Mundial.

 

 


