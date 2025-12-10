Madre del líder de La Luz del Mundo, pide fianza de 5 mdd en NY

Eva García de Joaquín, madre del líder de La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, solicitó a la jueza federal Loretta A. Preska que le otorgue libertad bajo fianza.

Para ello, ofreció una garantía de cinco millones de dólares, al asegurar que no representa riesgo de fuga.

En un oficio de 26 páginas, su defensa, encabezada por la abogada Priya Chaudhry, argumentó que García, de 80 años, no habla inglés, tiene movilidad limitada, usa silla de ruedas y requiere atención médica constante, lo que, dicen, hace imposible que pueda huir.

Argumentos de la defensa

La abogada sostuvo que Eva García es una mujer “frágil, respetuosa de la ley y sin antecedentes penales”, dedicada a la caridad dentro de la iglesia.

Aseguró que los delitos imputados corresponden a episodios de hace décadas y que su vida está plenamente establecida en Los Ángeles, donde vive con hijos, nietos y bisnietos.

Para garantizar que no escape, la defensa propone arresto domiciliario, monitoreo con grillete electrónico, retiro de pasaporte y una fianza respaldada por propiedades.

Ocho familiares directos están dispuestos a poner sus casas como garantía.

Acusaciones por crimen organizado y abusos sexuales

Eva García fue detenida en agosto en Los Ángeles y trasladada a una cárcel en Nueva Jersey.

La fiscalía estadounidense la señala como facilitadora y encubridora de abusos sexuales cometidos durante décadas en La Luz del Mundo, perpetrados por su esposo, Samuel Joaquín (ya fallecido), y por su hijo, Naasón.

Según las autoridades, por tres generaciones los líderes de LLDM operaron una “empresa criminal” basada en manipulación, amenazas y explotación sexual.

La fiscalía asegura contar con testimonios directos que implican a Eva García en el reclutamiento de víctimas, encubrimiento de abusos y manejo de recursos ilícitos.

La defensa afirma que su permanencia en prisión pone en riesgo su salud, pues ya fue trasladada de la enfermería a población general. Señalan que su reciente viaje a Guadalajara, antes de su detención, fue para encabezar obras de caridad y no un intento de fuga.

Contexto del caso Naasón Joaquín

Naasón Joaquín fue acusado formalmente en Estados Unidos por delitos como tráfico sexual de menores, crimen organizado, coerción, explotación infantil y extorsión.

En septiembre de 2025 se declaró no culpable ante una corte de Nueva York.

Un mes después, la jueza Preska determinó que el líder religioso no podrá acceder a evidencia sensible antes del juicio.

En este mismo proceso, la jueza autorizó a la fiscalía a incorporar como evidencia las declaraciones de impuestos de Naasón Joaquín, de su madre y de otros líderes de La Luz del Mundo, como parte de las investigaciones financieras relacionadas con los presuntos delitos.

