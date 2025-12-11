Podcast
Internacional

Putin respalda a Maduro tras llamada; critica presión de EUA

En una llamada con Nicolás Maduro, Vladímir Putin expresó su apoyo al Gobierno venezolano y reiteró la vigencia de la asociación estratégica

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, manifestó este jueves su apoyo total al Gobierno de Nicolás Maduro durante una conversación telefónica que marca el primer contacto directo entre ambos mandatarios desde la nueva escalada entre Caracas y Washington.

De acuerdo con el Kremlin, Putin expresó su “solidaridad con el pueblo venezolano” y respaldó la política del Gobierno de Maduro para “proteger los intereses y la soberanía nacionales frente a la creciente presión externa”.

Un diálogo marcado por el contexto geopolítico

La llamada se produce días después de la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación Estratégica y Cooperación firmado por ambos presidentes en mayo pasado.

El pacto, que fortalece la colaboración bilateral en áreas económicas, energéticas, comerciales y culturales, fue confirmado como uno de los ejes centrales de la conversación.

Tanto Putin como Maduro reiteraron su compromiso de avanzar en los proyectos ya pactados, a pesar del aumento de la presencia militar estadounidense en el Caribe.

Seguridad y cooperación militar en la agenda

El Kremlin aseguró que el documento bilateral contempla un componente de cooperación en materia de seguridad, incluida el área técnico-militar, sin embargo moscú negó que Caracas haya solicitado oficialmente armamento o apoyo militar directo, pese a las versiones que han circulado en medios internacionales.

El Ministerio de Exteriores ruso defendió la legitimidad del Gobierno venezolano y pidió a Washington evitar acciones que pudieran “desestabilizar” la región.

A su vez, el Parlamento ruso instó a la comunidad internacional a condenar lo que calificó como “acciones agresivas” de Estados Unidos.

 


