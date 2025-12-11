FIFA obliga a Uruguay a quitar dos estrellas de su escudo

La FIFA notificó oficialmente a la Asociación Uruguaya de Futbol (AUF) que deberá retirar dos de las cuatro estrellas que por décadas lucieron sobre su escudo.

Las declaraciones que encendieron la discusión

El conflicto se detonó a partir de unas declaraciones de Luis Suárez, quien en una charla informal en redes sociales fue directo respecto al palmarés charrúa:

“Nosotros tenemos dos (Mundiales) y nos otorgaron dos más, pero yo no los cuento. Argentina tiene más Mundiales que Uruguay”, dijo el goleador.

Sus palabras reabrieron un tema sensible: la presencia de cuatro estrellas en el escudo uruguayo, dos por sus títulos oficiales de 1930 y 1950, y otras dos por las medallas de oro olímpicas de 1924 y 1928, consideradas durante décadas como “campeonatos mundiales” de la época.

Solo valen los títulos del Mundial: FIFA

Tras la polémica, la FIFA emitió que únicamente las Copas del Mundo pueden representarse con estrellas oficiales. Esto deja sin reconocimiento estelar a los triunfos olímpicos, por más peso histórico que tengan.

El criterio, explicó el organismo, busca evitar interpretaciones dispares entre federaciones y establecer una uniformidad visual, en consecuencia Uruguay deberá lucir solo dos estrellas en su indumentaria del Mundial 2026.

¿Por qué Uruguay defendía las cuatro estrellas?

Durante años, la AUF sostuvo que los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928 equivalían, en nivel y estructura organizativa, a un campeonato mundial, pues la Copa del Mundo aún no existía.

En ese contexto, los torneos olímpicos eran la máxima competencia futbolística avalada por los organismos internacionales.

Bajo esa interpretación, la Celeste justificó la incorporación de las cuatro estrellas al escudo, una tradición que incluso fue respaldada en su momento por la propia FIFA en documentos históricos.

