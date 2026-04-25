Jugarán Ravens y Cowboys primer duelo NFL en el Maracaná

La NFL confirmó un partido histórico en Brasil al anunciar que los Baltimore Ravens enfrentarán a los Dallas Cowboys en el Estadio Maracanã de Río de Janeiro el próximo 27 de septiembre de 2026. El encuentro marcará la primera vez que la liga dispute un juego oficial en esa ciudad, como parte de su estrategia de expansión internacional.

El anuncio se realizó durante el draft, donde la liga detalló que el partido será transmitido a nivel global en televisión y plataformas digitales. El duelo forma parte de un calendario récord de juegos fuera de Estados Unidos, consolidando el crecimiento del futbol americano en nuevos mercados.

¿Por qué la NFL eligió Río de Janeiro?

El Estadio Maracanã fue seleccionado como sede por su relevancia histórica y su capacidad para albergar eventos de gran escala. La liga busca fortalecer su presencia en Sudamérica, una región que ha mostrado un crecimiento sostenido en su base de aficionados.

El compromiso incluye la realización de al menos tres partidos de temporada regular en Río durante los próximos cinco años, lo que posiciona a Brasil como un punto clave en la estrategia global de la NFL.

¿Qué representa este juego para Ravens y Cowboys?

Para los Ravens, el encuentro representa una oportunidad de conectar con su afición internacional. La organización destacó la importancia de jugar en un escenario icónico y frente a seguidores fuera de Estados Unidos.

Por su parte, los Cowboys subrayaron el impacto global del evento, al tratarse de una de las franquicias con mayor alcance mediático. El duelo reunirá a dos equipos con alta convocatoria y tradición dentro de la liga.

El partido en Río forma parte de una temporada con nueve juegos internacionales, distribuidos en cuatro continentes, siete países y ocho estadios. Entre las sedes confirmadas se encuentran Londres, Madrid, Múnich, París, Melbourne y Ciudad de México.

La NFL ya ha realizado partidos en Brasil anteriormente, aunque en São Paulo, con encuentros entre Packers y Eagles en 2024, así como Chiefs contra Chargers en 2025. El juego de 2026 será el primero en Río de Janeiro.

Con este calendario, la liga busca ampliar su alcance global y consolidar nuevas audiencias, manteniendo una estrategia sostenida de internacionalización del futbol americano profesional.

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