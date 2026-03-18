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Sultanes Femenil cae y se empata la Serie de la Reina

Los Diablos Rojos vencieron 3-1 a la novena regia para empatar la serie; la final se definirá en Ciudad de México con los próximos juegos

  • 18
  • Marzo
    2026

Sultanes Femenil no logró mantener la inercia positiva y cayó por pizarra de 3-1 ante Diablos Rojos Femenil en el segundo juego de la Serie de la Reina, disputado en el Walmart Park, resultado con el que la serie se empató a un triunfo por bando antes de viajar a la Ciudad de México.

La victoria fue para Carley Hoover, quien lanzó la ruta completa permitiendo seis imparables y una carrera, además de registrar un error, otorgar una base por bolas y recetar nueve ponches. Por su parte, Payton Gottshall cargó con la derrota.

El conjunto visitante tomó la ventaja en la tercera entrada. Con un out en la pizarra y en cuenta adversa, Leannelys Zayas conectó un cuadrangular que se llevó por delante a Janae Jefferson y Jazmyn Jackson, colocando el 3-0 en el marcador.

La novena regiomontana intentó reaccionar en la parte baja del quinto inning. Yanina Treviño aprovechó un lanzamiento descontrolado para avanzar por los senderos y, en la misma jugada, cruzó el plato, acercando la pizarra a 3-1.

Sin embargo, la serpentinera escarlata controló el cierre del encuentro y evitó mayor daño, asegurando el triunfo para su equipo.

Con este resultado, la Serie de la Reina se traslada a la capital del país con todo por definirse, luego de que ambas novenas suman un triunfo.

Calendario de cierre en el Estadio Alfredo Harp Helú

  • Juego 3 | viernes 20 de marzo | Sultanes Femenil vs Diablos Rojos
  • Juego 4 | sábado 21 de marzo | Sultanes Femenil vs Diablos Rojos
  • Juego 5 | domingo 22 de marzo | Sultanes Femenil vs Diablos Rojos (en caso de ser necesario)

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